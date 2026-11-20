강원랜드(대표이사 김도균)는 지난 19일 강원 정선 본사에서 제237차 이사회를 개최하고 모두 6개 안건을 심의·의결했다고 밝혔다.

이날 이사회는 현재 공석이거나 임기가 만료된 상임이사 및 비상임이사의 후임 선임을 위해 제1호 안건인 이사 선임 계획(안)을 의결했다.

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경영지원본부장을 맡게 될 상임이사는 공모 절차를 통해 박석주 한국광기술원 수석행정원과 한민규 전 영주문화관광재단 사업국장이 후보자로 선정됐다.

또한 비상임이사 후보자로는 안승재 고한·사북·남면·신동 지역살리기 공동추진위원회 위원장, 김명운 태백민주포럼 회장, 정해룡 (재)3.3기념사업회 이사, 정득진 태백시현안대책위원회 사무총장, 황성일 영월군번영회 회장이 선정됐다.

아울러 이사회는 상임이사와 비상임이사 선임을 위해 제35차 임시주주총회 소집(안)을 의결하고, 12월 7일 하이원 그랜드호텔 컨벤션타워에서 임시주주총회를 개최하기로 했다.

이어서 전사 조직개편을 위한 직제규정 개정(안)을 의결했다.

이에 따라 강원랜드 조직은 기존 조직에서 3실이 증가하고 1센터가 감소한 4본부 18실 1센터 체제로 개편됐다.

이와 함께 기업가치 제고와 주주이익 증대를 위해 자기주식 취득(안)을 의결하고, 모두 200억 원 규모의 자기주식을 올해 연말까지 매입하기로 했다.

이로써 강원랜드는 2024년부터 1000억 원 규모 자기주식을 매입하게 되며, 2024년 발표한 기업가치 제고 계획의 이행을 완료하게 된다.

이밖에도 이사회는 기관장 경영성과협약서(안), ESG위원회 위원 선임(안) 등 경영활동과 관련된 사항을 의결했다.

강원랜드는 석탄산업 쇠퇴로 낙후된 폐광지역을 살리기 위해 1998년 설립됐으며, 2000년 스몰카지노를 시작으로 호텔·골프장·스키장·콘도·워터월드 등을 갖춘 복합 리조트로 확장했다.