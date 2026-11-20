▲대구시교육청 ‘2026학년도 고3 전환기 진로연계교육’ 자료ⓒ대구시교육청

대학에 합격하면 장학금은 어떻게 신청할까. 아르바이트를 시작할 때 근로계약서는 무엇을 확인해야 하고, 전월세 계약이나 금융사기는 어떻게 대처해야 할까.

대구시교육청이 수능을 마친 고3 학생들에게 대학생활 요령뿐 아니라 취업과 금융, 주거, 건강관리 등 성인이 되면 실제로 마주하게 될 문제까지 알려주는 실전형 교육자료를 마련했다.

기존의 진로교육이 대학과 직업 선택에 초점을 맞췄다면, 이번 교육은 대학생활 적응부터 사회초년생으로서 알아야 할 권리와 책임, 금융사기 예방, 마음건강 관리까지 폭넓게 다룬다는 점에서 차별화된다. 이는 수능 이후 대학 입학 전까지의 시간을 단순한 공백기가 아닌 ‘스무 살을 준비하는 시간’으로 활용하겠다는 취지다.

대구시교육청(교육감 강은희)은 ‘2026학년도 고3 전환기 진로연계교육’ 자료를 제작해 각 학교에 제공한다고 20일 밝혔다.

이번 자료는 굿바이 고교생활, 대학생활 치트키, 진짜 어른의 조건 등 3개 영역, 총 10차시로 구성됐다.

먼저 ‘대학생활 치트키’에서는 장학금부터 학사제도, 수강신청, 조별과제까지 대학생이 알아야 할 실질적인 정보를 다룬다. 국가·교내·교외·근로장학금의 종류와 신청 방법을 비교하고, 대학 합격 전에도 소속 대학을 미정으로 설정해 국가장학금을 신청할 수 있다는 점과 가구원 동의 절차 등을 안내한다.

교환학생과 복수전공, 부전공, 연계전공, 마이크로전공, 학점교류 등 대학이 제공하는 다양한 기회를 활용하는 방법도 소개한다. 전과와 편입, 목적형 휴학, 재수와 군 복무 설계 등 진로 계획이 달라졌을 때 선택할 수 있는 대안도 제시한다. 계획 변경을 실패나 포기가 아닌 새로운 진로를 설계하는 또 하나의 전략으로 바라보도록 한 것이다.

수강신청과 시간표 관리, 교수에게 보내는 이메일·메시지 작성법, 조별과제 에티켓 등 대학 강의실에서 곧바로 활용할 수 있는 생활 요령도 담았다.

‘진짜 어른의 조건’ 영역에서는 성인이 되면서 달라지는 법적 권리와 책임, 사회초년생이 겪기 쉬운 문제를 집중적으로 다룬다. 2027년 연 나이 19세가 되는 학생들을 기준으로 법률별 나이 기준과 성인의 책임을 사례 중심으로 설명한다.

근로계약서 확인 7단계와 부당해고 대처법, 해외 취업 사기 예방법을 비롯해 고용노동부 상담전화 등 실제 도움이 되는 정보도 제공한다.

금융 분야에서는 수입에 맞춘 예산 관리와 통장 쪼개기를, 주거 분야에서는 전월세 계약 6단계를 소개한다. 특히 고수익 아르바이트를 미끼로 통장이나 계좌를 빌려 달라고 요구하는 금융사기 수법을 알려 학생들이 사회초년생으로서 겪을 수 있는 피해를 예방하도록 했다.

도박·마약 예방교육과 우울증 자가진단, 마음 응급처치법, 상담 채널 정보도 함께 담았다. 위험한 유혹을 거절하는 방법부터 심리적으로 어려움을 겪을 때 도움을 요청하는 방법까지 안내해 건강한 성인으로 성장할 수 있도록 지원한다.

수능 이후 시간을 알차게 활용할 수 있는 실용적인 정보도 눈길을 끈다. 운전면허와 한국사능력검정시험, TOEIC, 전산회계 1급 등 자격증의 취득 절차와 활용처를 안내하고, 졸업 전부터 대학 1학기, 진로 확정 이후까지 단계별 도전 계획을 학생 스스로 세워보도록 했다.

전국 문화예술 축제와 청년문화예술패스, 코레일 청년·청소년 할인 등 문화·교통 혜택도 소개한다. 기차여행 패스의 활용 조건을 비교하는 활동을 통해 학생들이 자신의 관심사와 여건에 맞춰 여행을 계획하는 경험도 할 수 있다.

시교육청은 차시별 수업자료와 함께 슬라이드별 활용 방법을 담은 교사용 강의 안내 자료도 제공한다. 학교에서는 학급 여건과 학생들의 필요에 따라 원하는 차시를 선택하거나 내용을 재구성해 운영할 수 있다.

강은희 교육감은 “수능이 끝난 뒤 대학 입학까지의 시간은 단순한 쉼이 아니라 성인으로서의 삶을 준비하는 소중한 시간”이며, “고교생활을 따뜻하게 마무리하고 대학생활과 사회생활에서 스스로를 지킬 힘을 기를 수 있도록 학생들이 당당한 스무 살의 첫걸음을 내디딜 때까지 든든하게 지원하겠다”고 밝혔다.