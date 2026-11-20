국제대회 유치와 지역 유망 선수 발굴 기대…지역경제 활성화·청년 인재 유출 완화 주목

경북 포항시가 이스포츠(e스포츠) 대회 개최와 선수 육성, 관련 산업 활성화를 위한 제도적 기반을 마련했다.

포항시의회는 20일 열린 제335회 임시회 제2차 본회의에서 임주희 의원이 대표발의한 ‘포항시 이스포츠(전자스포츠) 진흥 및 지원 조례안’을 의결했다.

이번 조례는 이스포츠의 저변을 확대하고 지역 산업 기반을 조성해 지역경제 활성화에 기여하는 것을 목적으로 한다.

주요 내용은 이스포츠 시설 구축·운영과 대회 개최, 선수 육성, 전문인력 양성, 국내외 교류·협력 등이다.

포항시장은 이스포츠 활성화와 산업 기반 조성을 위한 시책을 수립·시행하도록 노력해야 하며, 필요할 경우 전문성을 갖춘 기관·법인·단체에 관련 사업의 전부 또는 일부를 위탁할 수 있다.

사업 추진 기관·단체에는 예산 범위에서 필요한 사업비도 지원할 수 있도록 했다.

조례 제정은 지역 출신 선수들이 활동 기반을 찾아 다른 도시로 떠나는 현실에 대한 문제의식에서 출발했다.

대표발의자인 임주희 의원은 지역 출신 선수들이 지역 내 지원 기반 부족으로 타 지역으로 활동 무대를 옮기는 모습을 지켜보며 3년 전부터 조례 제정을 준비해 왔다.

그러나 당시에는 지역사회의 이스포츠에 대한 인식과 관심이 부족해 추진에 어려움을 겪었으며, 최근 선수들의 성과와 지역 내 관련 활동이 이어지면서 제도 마련으로 결실을 보게 됐다.

실제 포항에서는 청소년재단과 이동고, 제철고 등에서 이스포츠 대회가 개최됐으며, 포스텍도 LCK 리그 관련 후원사와 협력하는 등 지역 내 이스포츠 활동이 이어지고 있다.

특히 올해 아이치·나고야 아시안게임에서 포항 출신인 ‘제카’ 김건우 선수가 리그 오브 레전드 종목에서 금메달을, ‘코미’ 조민혁 선수가 포켓몬 유나이트 종목에서 동메달을 획득하면서 지역 이스포츠에 대한 관심도 높아졌다.

포항시는 김건우 선수의 홍보대사 위촉도 추진하고 있다.

현재 건립 중인 포항국제전시컨벤션센터(포엑스)도 개관 이후 국제 이스포츠 대회를 유치할 수 있는 기반 시설로 주목받고 있다.

이번 조례 제정으로 포항시는 유망 선수 발굴과 육성, 국내외 대회 유치, 전문인력 양성 등 다양한 사업을 추진할 수 있는 제도적 근거를 확보했다.

이스포츠를 새로운 산업과 직업 분야로 육성하고, 청소년과 청년을 비롯한 다양한 연령층의 참여를 확대해 지역 인재 유출을 완화하는 데도 도움이 될 것으로 기대된다.

다만 조례 의결만으로 관련 사업이 곧바로 시행되는 것은 아니다.

실질적인 성과를 거두기 위해서는 지역 선수들의 지원 수요를 파악하고, 지속적인 대회 유치와 인재 육성을 위한 구체적인 사업계획 및 예산 확보가 뒤따라야 한다.

임주희 의원은 “유망 선수를 발굴하고 국제대회를 유치해 지역경제 활성화로 이어지도록 하는 것이 조례 제정의 취지”라며 “지역 선수들의 지원 수요를 파악하고 지속적인 대회 유치와 이스포츠 활성화 계획을 마련하는 것이 중요하다”고 말했다.