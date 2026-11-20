화순군에 볼거리·즐길거리 공간이 또 하나 생겼다.

군은 능주면의 영벽정, 지석천, 연주산 일원의 자연경관과 역사·문화 자원을 연계한 '추억의 능주 관광자원화사업'을 4년의 공사 끝에 준공했다고 20일 밝혔다.

▲지석천을 가로지르는 길이 120m의 출렁다리ⓒ화순군 제공

이번 사업은 능주면의 수려한 수변 경관과 풍부한 역사·문화 자원을 활용해 관광 인프라를 확충해 체류형 관광객을 유입하고, 지역 주민의 여가 휴식 공간을 넓히기 위해 추진됐다.

군은 2023년부터 2026년까지 총사업비 87억 원을 투입해 지석천을 가로지르는 길이 120m의 출렁다리를 비롯해 숲속 쉼터와 전망대, 숲속 산책로 등 다양한 관광·휴식 시설을 조성했다.

120m 출렁다리는 지난해 먼저 개통해 군민과 방문객들에게 큰 호응을 얻었다.

이후 숲속 쉼터와 전망대, 숲속 산책로 등 후속 시설을 차례로 조성해 전체 사업을 마무리했다.

이번 준공으로 영벽정에서 지석천, 연주산으로 이어지는 탐방 동선이 연결돼 능주의 자연경관과 역사·문화 자원을 함께 둘러볼 수 있는 관광 기반이 마련돼 큰 기대를 받고 있다.

임지락 군수는 "능주의 풍부한 역사·문화 자원과 연계한 관광 활성화에 힘쓰고, 방문객 증가가 지역 상권에도 활력을 불어넣을 수 있도록 시설 운영과 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.