정부 산하 국책기술대학인 한국폴리텍Ⅲ대학(학장 지경배) 춘천캠퍼스가 19~20일까지 춘천을 대표하는 체외진단의료기기 기업 바디텍메드㈜ 재직자 21명을 대상으로 직무 역량 강화 교육을 했다.

이번 교육은 지역·산업맞춤형 인력양성사업의 일환으로 진행됐다.

ⓒ춘천폴리텍대학

지역·산업 맞춤형 인력양성사업은 고용노동부가 주관하고 지역 인적자원개발위원회가 수요조사와 공동훈련을 이끄는 국책사업으로, 지역 중소기업에 필요한 직무교육과 채용 지원을 제공하고 있다.

춘천폴리텍대학은 올해 바디텍메드㈜와 연계해 맞춤형 훈련을 총 9개 과정, 11회 운영했으며, 연인원 118명이 참여했다.

교육은 부서별 수요를 반영해 소통·협업과 조직관리 등을 다뤘으며, 'AI 활용 보고서 시각화' 등 직무훈련도 연계해 재직자의 역량 강화를 지원했다. 오는 12월에도 추가 교육을 진행할 계획이다.

춘천에 본사를 둔 바디텍메드㈜는 면역·분자진단 기술을 바탕으로 해외시장에 진단 솔루션을 공급하고 있다.

올해 상반기에는 바이오의약공정과 하이테크과정 수료생이 바디텍메드㈜에 입사하는 등 취업 연계 성과도 있었다. 춘천폴리텍대학은 재직자 직무능력 향상훈련과 수료생 취업 연계를 지속적으로 확대할 방침이다.

지경배 학장은 "이번 협력은 대학의 교육 역량과 기업의 현장 수요를 연결해 지역산업에 필요한 인재를 함께 키운다는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 기업 맞춤형 교육과 졸업생 취업 연계를 통해 지역 바이오산업 발전을 지원하겠다"고 밝혔다.

한편, 한국폴리텍Ⅲ대학 춘천캠퍼스는 바이오의약공정과를 포함한 2027학년도 2년제 학위과정 수시 2차 신입생을 11월 27일까지, 직업교육과정 1차 신입생을 12월 4일까지 모집한다.

자세한 사항은 대학 홈페이지에서 확인할 수 있다.