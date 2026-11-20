파주시 장단콩축제가 오는 27일부터 29일까지 파주시 임진각 광장에서 열린다.

올해 30돌을 맞는 장단콩축제는 특별하다. 파주시 승격 30주년과 함께하기 때문이다. 더욱이 장단삼백 중 하나인 한수위 파주쌀이 전국농협쌀 10대 대표브랜드 평가에서 대상을 수상해 의미가 남다르다.

시에 따르면 이번 행사장는 농특산물·가공품 판매 105동, 전문음식 104동, 시정·체험·운영 부스 133동 등 총 342동의 부스가 운영되며, 방문객을 위한 편의도 대폭 개선했다.

▲제29회 파주장단콩축제 ⓒ파주시

이번 축제는 '알콩·달콩·놀콩·살콩' 4개 테마마당으로 구성된다. 볼거리·먹거리·체험·판매를 한 동선에서 즐기도록 배치해, 장단콩의 역사부터 농산물 직거래까지 한 공간에서 경험할 수 있게 했다.

축제 첫날인 27일에는 개회식과 함께 장단 서리태 신품종 '평화흑청' 선포식이 열린다. 이어 시 승격과 축제 30주년를 기념해 20개 읍면동 주민이 함께하는 길이 600m의 대형 가래떡 퍼포먼스인 '주민화합 오색가래떡 뽑기 및 나눔' 행사가 진행된다.

축제기간 동안 주무대에서는 임진강예술단의 콩타작 난타 공연과 청년·청소년 랜덤 플레이댄스, 태권도 퍼포먼스, 줄타기 공연과 함께 파주장단콩가요제가 열리며, 폐막공연으로 '화합과 번영의 한마당'이 펼쳐진다.

▲전통적인 방법으로 콩수확 체험을 해보는 방문객들 ⓒ파주시

이 외에도 축제장 곳곳에서 에어스포츠 기구와 마술쇼, 버블쇼, 요들송 공연 등이 이어지며, 방문객들에게 다양한 즐길 거리를 선사할 예정이다.

시는 방문객의 이동 편리를 위해 무료 순환버스를 25대로 늘리고, 탑승지역도 문산행복센터까지 확대했으며, 축제장에서 구매한 농특산물을 보다 빠르게 받아 볼 수 있도록 주말에도 이용 가능한 택배서비스도 운영한다. 특히, 일회용품 사용을 줄이기 위한 '친환경 다회용기 순환부스'를 설치해 지속가능한 축제를 실천할 계획이다.