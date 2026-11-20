수능 시험장 반입이 금지된 전자기기를 소지했다가 적발된 20대 수험생이 경찰에 입건됐다.

경기남부경찰청 사이버범죄수사대는 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 A씨를 입건해 조사 중이라고 20일 밝혔다.

▲경기남부경찰청 전경. ⓒ프레시안(전승표)

전날(19일) 치러진 ‘2027학년도 대학수학능력시험’에 응시한 A씨는 경기 용인시 처인구의 한 수능 시험장에서 반입금지 물품으로 지정된 태블릿PC와 소형 카메라 및 블루투스 이어폰을 소지한 채 시험을 치르다 수능 감독관에게 적발됐다.

해당 수능 감독관은 2교시 수학영역 시험이 시작된 이후 수험생들의 시험 상황을 살피던 과정에서 옷 속에 카메라를 숨기고 이어폰을 착용한 A씨를 발견해 즉각 수거하고, 2교시가 종료된 뒤 복도에 놓여있던 A씨의 가방 속에서 태블릿PC를 추가로 찾아냈다.

당시 해당 전자기기들의 전원은 모두 켜져 있었던 것으로 전해졌다.

교육당국은 A씨의 부정행위를 적발한 직후 경찰에 해당 사실을 신고했다.

경찰은 수능이 종료된 뒤 현장에서 A씨의 신병을 인계받아 경기남부경찰청으로 임의동행한 뒤 정확한 사실관계를 파악했다.

5시간 20여 분간 진행된 조사 과정에서 A씨는 혐의를 인정하는 취지로 진술했다.

경찰은 A씨의 진술을 토대로 압수한 전자기기 구입 경로와 외부 조력자 여부 등 자세한 사건 경위를 조사 중이다.

또 압수한 전자기기에 대한 디지털 포렌식을 통해 실제 시험 과정에서 해당 기기들이 사용됐는지 등에 대해서도 확인할 예정이다.

경찰 관계자는 "현재 수사가 진행 중인 사안으로, 자세한 조사 내용은 확인해 줄 수 없다"고 말했다.