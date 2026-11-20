수능 시험장 반입이 금지된 전자기기를 소지했다가 적발된 20대 수험생이 경찰에 입건됐다.
경기남부경찰청 사이버범죄수사대는 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 A씨를 입건해 조사 중이라고 20일 밝혔다.
전날(19일) 치러진 ‘2027학년도 대학수학능력시험’에 응시한 A씨는 경기 용인시 처인구의 한 수능 시험장에서 반입금지 물품으로 지정된 태블릿PC와 소형 카메라 및 블루투스 이어폰을 소지한 채 시험을 치르다 수능 감독관에게 적발됐다.
해당 수능 감독관은 2교시 수학영역 시험이 시작된 이후 수험생들의 시험 상황을 살피던 과정에서 옷 속에 카메라를 숨기고 이어폰을 착용한 A씨를 발견해 즉각 수거하고, 2교시가 종료된 뒤 복도에 놓여있던 A씨의 가방 속에서 태블릿PC를 추가로 찾아냈다.
당시 해당 전자기기들의 전원은 모두 켜져 있었던 것으로 전해졌다.
교육당국은 A씨의 부정행위를 적발한 직후 경찰에 해당 사실을 신고했다.
경찰은 수능이 종료된 뒤 현장에서 A씨의 신병을 인계받아 경기남부경찰청으로 임의동행한 뒤 정확한 사실관계를 파악했다.
5시간 20여 분간 진행된 조사 과정에서 A씨는 혐의를 인정하는 취지로 진술했다.
경찰은 A씨의 진술을 토대로 압수한 전자기기 구입 경로와 외부 조력자 여부 등 자세한 사건 경위를 조사 중이다.
또 압수한 전자기기에 대한 디지털 포렌식을 통해 실제 시험 과정에서 해당 기기들이 사용됐는지 등에 대해서도 확인할 예정이다.
경찰 관계자는 "현재 수사가 진행 중인 사안으로, 자세한 조사 내용은 확인해 줄 수 없다"고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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