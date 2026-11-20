안양과 승점 2점 차 9위…승리하면 순위 역전 가능, 박찬용 100경기 출전 기념행사도

포항스틸러스가 살아난 공격력을 앞세워 FC안양을 상대로 홈경기 승리와 순위 반등에 도전한다.

포항스틸러스는 오는 21일 오후 2시 포항스틸야드에서 FC안양과 하나은행 K리그1 2026 36라운드 경기를 치른다.

김성재 감독대행 체제로 전환한 포항은 최근 경기에서 공격력을 끌어올리며 반등 가능성을 보여주고 있다. 지난 1일 제주SK와의 리그 경기에서 1-1로 비긴 데 이어 4일 감바 오사카와의 아시아축구연맹 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 경기에서 3-3 무승부를 기록했다. 이어 8일 부천FC와의 리그 원정경기에서도 2-2로 비겼다.

최근 3경기에서 모두 6골을 기록하며 공격 전개와 득점력에서 개선된 모습을 보였지만, 수비 집중력 부족으로 승리를 챙기지 못한 점은 과제로 남았다. 특히 부천전에서는 2골 차 리드를 지키지 못하고 경기 막판 동점골을 허용해 아쉬움을 남겼다.

35라운드까지 포항은 11승 11무 13패, 승점 44점으로 9위에 자리하고 있다. 8위 안양(승점 46점)과는 불과 2점 차다. 이번 맞대결에서 승리하면 승점 47점을 확보해 안양을 제치고 8위로 올라설 수 있는 만큼 순위 경쟁에서도 중요한 일전이다.

포항은 최근 살아난 공격력을 바탕으로 득점 기회를 살리는 한편, 경기 막판까지 수비 집중력을 유지해 반드시 승리를 거두겠다는 각오다.

이날 홈팬들을 위한 다채로운 이벤트도 펼쳐진다. 구단 상품 판매점인 스틸 스토어 N에서는 7만9천원 상당의 유니폼과 트레이닝복, 액세서리 등이 무작위로 담긴 랜덤박스를 선보인다.

경기 시작 전에는 스틸야드 댄스타임으로 응원 열기를 끌어올리고, 부주장 박찬용의 포항 소속 K리그1 통산 100경기 출전 기념 시상식도 진행한다.

하프타임에는 포스코 포항제철소 파트너사협회가 후원하는 특별 경품 추첨 행사가 열린다. 아이폰18 프로 2대와 아이패드 미니 3대, 에어팟5 5대 등 푸짐한 경품이 준비돼 팬들의 기대를 모은다.

홈경기 이벤트에 관한 자세한 내용은 포항스틸러스 공식 SNS에서 확인할 수 있으며, 입장권은 구단 공식 홈페이지와 티켓링크를 통해 예매할 수 있다.