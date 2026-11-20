지난 8월 14일 서울 향린교회에서 자주통일평화연대·전국민중행동·불평등한한미SOFA개정국민연대 주최로 '동아시아 평화를 위한 반전·반기지운동 국제토론회'가 열렸다. 하와이, 필리핀, 괌, 오키나와와 한국의 군산·소성리에서 활동하는 이들이 한자리에 모여 미군기지와 군사훈련이 지역 주민들의 삶에 미치는 영향, 그리고 이에 맞선 투쟁의 경험을 나눴다.

미국이 인도·태평양 전략과 중국 견제를 내세워 동아시아와 태평양 곳곳에서 군사기지를 확대하고 다국적 군사훈련을 강화하고 있지만, 그 현장에서 살아가는 주민들의 목소리는 한국 사회에 충분히 알려져 있지 않다. 하와이의 림팩, 필리핀의 발리카탄, 괌의 군사기지화, 오키나와의 미군·자위대 기지 확대는 한국의 평택·군산 미군기지와 소성리 사드기지 문제와도 결코 무관하지 않다.

자주통일평화연대는 이번 토론회의 발표 내용을 바탕으로 매주 한 차례, 총 8회에 걸쳐 각 지역의 현실과 저항을 소개한다. 하와이의 미군 토지 임대와 반환운동을 시작으로 필리핀, 괌, 오키나와, 군산, 소성리를 차례로 살펴보고, 이어 미국 내 반제·반전·반기지 연대운동과 미국의 인도·태평양 전략 및 동아시아 군사기지화를 짚어 본다.

서로 다른 지역의 이야기를 통해, 동아시아와 태평양 곳곳의 군사기지와 군사훈련이 어떻게 하나의 전략으로 연결되어 있는지, 그리고 이에 맞선 사람들은 어떻게 서로의 투쟁을 연결하고 있는지 살펴보고자 한다. 일곱번째로 박주현 '노둣돌' 활동가가 발표한 내용을 소개한다. '노둣돌(Nodutdol)'은 미국 내 노동계급 한인과 디아스포라 청년들이 주축이 되어 활동하는 재미동포 진보·반제국주의 운동단체다. 'US Out of Korea(미군은 한국에서 나가라)' 캠페인과 팔레스타인 연대 운동 등을 통해 제국의 심장부에서 한반도의 자주적 평화와 국제주의 연대를 외치고 있다.

▲ 박주현 노둣돌 활동가. ⓒ자주통일평화연대

먼저 오늘 이 자리에서 여러분께 발언할 기회를 얻었을 뿐만 아니라, 우리 조국의 평화와 해방을 위한 투쟁을 여러분과 함께할 수 있게 된 데 대해 노둣돌을 대표하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

저는 박주현입니다. 미국의 한인 반제국주의 운동단체인 노둣돌(Nodutdol)을 대표해 오늘 이 자리에 함께하고 있습니다.

저는 우리 단체가 어떤 정체성을 가지고 있는지, 그리고 해외동포인 우리가 무엇을 위해 이 투쟁에 참여하고 있는지 말씀드리고자 합니다.

미국은 모두에게 풍요로운 기회의 땅인가

먼저 미국이 한국 이민자들을 포함한 모든 사람이 풍요롭고 편안하게 살아갈 수 있는 기회의 땅이라는 흔한 통념부터 바로잡고 싶습니다. 이는 일부 사람들에게만 해당하는 이야기입니다.

많은 노동계급 한인들에게 미국에서의 삶은 한국에서의 삶보다 결코 낫다고 할 수 없습니다. 자본주의는 부유한 나라와 가난한 나라를 만들어냈지만, 부유한 나라에 산다고 해서 계급사회의 현실에서 벗어날 수 있는 것은 아닙니다. 우리 중에는 노동자와 학생, 미등록 이민자와 노동자 이민 가정의 자녀, 여성, 퀴어와 트랜스젠더, 입양인들이 있습니다. 또한 중국 동북부의 만주 지역과 일본, 아르헨티나 등지로 이주했던 가정 출신들도 있습니다.

우리의 삶의 배경은 매우 다양하지만, 우리는 공동의 원칙과 정치적 지향, 그리고 자신이 누구인지에 대한 확고한 인식으로 하나가 되어 있습니다. 한반도에서 태어났든 해외에서 태어났든, 우리는 자신이 한민족의 일원이라는 사실을 분명히 알고 있습니다.

노둣돌은 해외에서 민족해방투쟁의 전선을 구축하는 것을 우리의 과제로 삼고 있습니다. 우리는 우리 민족의 반제국주의 투쟁이 시작된 때부터 수많은 동포가 해외에서도 그 투쟁을 이어왔다는 사실을 알고 있습니다.

우리는 이러한 전통을 계승하며 활동하고 있습니다. 민족해방투쟁과 계급투쟁은 하나의 몸을 지탱하는 두 다리처럼 함께 나아가야 한다고 믿기 때문입니다.

미국 사회의 변화, 반제국주의 운동의 가능성

우리는 미국의 한인 대중을 조국의 투쟁과 연결하고, 동시에 미국 내 진보운동과 반제국주의 투쟁, 계급투쟁과 연결하는 조직을 건설하고자 노력하고 있습니다.

미국은 역사상 가장 부유하고 강력한 제국인 동시에 격변을 겪고 있는 사회이기도 합니다. 자본주의 체제는 스스로 해결할 수 없는 모순을 만들어냈습니다.

지난 20년 동안 미국에서는 불평등과 경찰의 폭력, 흑인에 대한 악질적인 인종차별에 맞서 거대한 민중투쟁이 벌어졌습니다. 자원 채굴 산업으로부터 환경과 원주민의 땅을 지키기 위한 투쟁, 팔레스타인 해방을 위한 투쟁도 이어졌습니다.

또한 미국의 도시와 지역사회를 공포의 공간으로 만들고, 수백만 명의 미국인이 군사점령이 어떤 것인지 직접 체감하게 만든 이민세관단속국(ICE)의 무자비한 단속에 맞선 투쟁도 전개되었습니다.

수백만 명의 사람들이 다른 체제가 필요하다는 사실을 깨닫고, 이를 실현할 방법을 모색하고 있습니다. 이러한 변화는 노동조합의 투쟁성 강화, 조란 맘다니(Zohran Mamdani)와 같은 민주사회주의자의 선거 승리, 그리고 파시즘의 도전 앞에서도 굴복하기를 완강히 거부하는 사회운동의 지속적인 투쟁으로 나타나고 있습니다.

이는 중요한 진전이지만, 아직 갈 길은 멉니다. 미국의 민중과 사회운동에는 국제주의가 절실히 필요합니다.

제국주의가 우리 시대의 주요 모순이라는 인식은 여전히 취약합니다. 군사기지 반대투쟁에 대한 연대도 아직은 이러한 문제를 직접 겪고 있는 한인과 필리핀인, 푸에르토리코인 등의 운동을 크게 벗어나지 못하고 있습니다.

아직 미국의 광범위한 대중의 의식이 반제국주의적 수준에 도달했다고 말하기는 어렵습니다. 그러나 동시에 정치의식이 빠르고 급격하게 변화할 수 있다는 분명한 징후도 나타나고 있습니다.

"팔레스타인이 우리 모두를 해방할 것이다"

달러 패권과 상대적인 경제력의 쇠퇴에 직면한 트럼프 행정부의 미국은 패권을 유지하고 경쟁 세력을 제거하기 위해 필사적으로 전쟁과 강탈, 지배에 의존하고 있습니다.

이는 미국 민중의 의식을 일깨우는 계기가 되고 있습니다. 미국 민중의 대다수는 전쟁이나 착취를 특별히 지지하지 않기 때문입니다.

특히 팔레스타인인들에 대한 집단학살은 수백만 명의 사람들에게 시온주의의 참상과, 전 세계 반동적 정권들의 배후 조종자이자 공모자로서 미국이 수행하는 핵심적인 역할을 깨닫게 했습니다.

팔레스타인 연대운동은 오랫동안 "팔레스타인이 우리 모두를 해방할 것이다"라고 외쳐왔습니다. 오늘날 미국에서 나타나는 의식의 변화와 새로운 정치적 가능성을 통해 우리는 그 말이 현실이 되어가는 모습을 보고 있습니다.

올해 미국은 선거가 있는 해입니다. 여러 선거에서 팔레스타인 문제는 특히 청년 유권자들이 특정 후보를 지지할 것인지를 결정하는 핵심 쟁점이 되었습니다.

수백만 명의 사람들이 이스라엘에 대한 미국의 자금과 무기 지원을 중단시키는 것을 정치적 최우선 과제로 삼았습니다.

이는 제국의 심장부에 살고 있는 사람들일지라도 정치의식이 충분히 발전한다면 반제국주의를 받아들일 수 있음을 보여줍니다.

이러한 변화를 가능하게 한 팔레스타인 디아스포라의 역할은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 미국에서 망명과 이주 생활을 이어온 팔레스타인인들이 있었기에 팔레스타인 민중의 대의는 더 이상 외면하거나 부정할 수 없는 것이 되었습니다.

노둣돌은 이러한 변화를 면밀히 지켜보는 한편, 팔레스타인 동지들과 연대하는 투쟁에도 직접 참여해 왔습니다.

우리는 한인들이 행진과 집회에 참여하도록 조직했습니다. 미국의 한국 점령과 시온주의의 팔레스타인 점령이 어떻게 연결되어 있는지 끊임없이 토론해 왔습니다.

농성장과 대규모 집회에 참여하고, 관련 자료를 한국어로 번역했으며, 팔레스타인 연대 활동을 이유로 추방 대상이 된 한인 학생들을 보호하기 위한 활동도 조직했습니다.

우리가 팔레스타인 투쟁에서 얻은 핵심 교훈은 노동계급의 국제주의적 의식을 형성하는 데 반제국주의가 필수적이라는 것입니다.

더 많은 노동자가 팔레스타인 민중을 자신의 친구이자 형제자매로 인식하게 될수록, 자신들의 적이 누구인지도 훨씬 분명하게 알게 됩니다.

그 적은 협상으로 타협하거나 개혁할 수 있는 존재가 아니라, 궁극적으로 타도해야 할 제국주의 세력입니다.

▲ 노둣둘 활동가들의 집회 모습. ⓒ자주통일평화연대

한국을 중국에 겨누는 '비수'로 보는 미국

우리는 미국 제국주의가 하루아침에 타도되지 않을 것이며, 오늘날 서아시아와 라틴아메리카에서 벌어지고 있는 참혹한 전쟁들이 마지막 대결이 되지는 않을 것임을 알고 있습니다.

한국과 동아시아에서는 워싱턴이 두드리는 전쟁의 북소리에 맞춰 전운이 짙어지고 있습니다.

미국은 중국과의 비열한 싸움에서 한국을 '비수'로 여기고 있습니다. 그 과정에서 한국이든 중국이든 필리핀이든, 그 밖의 어느 곳이든 얼마나 많은 사람이 목숨을 잃게 될지는 개의치 않습니다.

그렇기에 민족해방투쟁은 그 어느 때보다 절박한 과제가 되었습니다.

우리는 대한민국이 미국이 씌워놓은 족쇄를 벗어던져야 한다는 것을 알고 있습니다. 한미상호방위조약, 주한미군지위협정, 작전통제권, 그리고 대한민국을 미국에 종속시켜 온 수많은 제약에서 벗어나야 합니다.

또한 오직 대중적인 투쟁을 통해서만 이를 실현할 수 있다는 사실도 알고 있습니다.

대한민국의 민중이 이승만과 전두환, 박근혜, 윤석열을 권좌에서 끌어내렸듯이, 우리 조국에서 미국 제국주의를 몰아낼 수 있는 힘 역시 민중에게 있습니다.

"우리의 투쟁은 끝나지 않는다, 여러분은 혼자가 아니다"

우리는 미국에서도 이러한 민족해방투쟁을 건설하기 위해 힘을 모아왔습니다.

이를 위해 3년 전 'US Out of Korea(미군은 한국에서 나가라)' 캠페인을 시작했습니다. 바이든과 윤석열 정부 아래에서 군사적 긴장이 고조되고 남북관계가 파탄에 이르면서 우리의 정치적 전략도 바뀌어야 한다고 판단했습니다.

한국전쟁을 끝내기 위한 외교적 과정이 사실상 중단된 상황에서, 단순히 종전을 요구하는 것만으로는 더 이상 충분하지 않았습니다.

문제의 근원이 미국의 점령에 있다는 사실을 분명히 드러내는 운동을 전개해야 했습니다.

우리는 미국 내부에서 한국에 대한 미국 제국주의의 지배에 실질적으로 반대하는 정치적 운동을 건설하고자 했습니다. 이를 위해 한인 동포들뿐만 아니라 출신 배경에 관계없이 미국의 광범위한 대중을 조직하고 그들의 의식을 높이는 활동을 펼쳐왔습니다.

2023년부터 우리는 수천 명의 사람들을 조직하고 교육해 왔습니다. 지난해 여름에는 뉴욕에서 '민족자주를 위한 국제대회(People's Summit for Korea)'를 개최했으며, 지금 이 자리에 함께하고 계신 여러 지도자도 참석했습니다.

우리는 우리 자신의 힘을 키우고 전략을 더욱 발전시켜 왔습니다. 그러나 여전히 가야 할 길이 멉니다.

우리는 이 투쟁이 얼마나 오래 걸리든 끝까지 싸울 준비가 되어 있습니다. 또한 이 투쟁이 끊임없이 이어질 수 있도록 청년들에게 이러한 가치와 신념을 심어주고 있습니다. 이것이 선조들과 미래 세대, 국제적인 해방운동의 대의, 그리고 우리가 사랑하는 여러분에 대한 우리의 의무라고 생각합니다.

우리는 어떤 대가를 치르더라도 여러분과 함께 이 투쟁을 계속하겠다는 말씀을 드리기 위해 이 자리에 왔습니다. 그리고 여러분과 함께하는 데 이렇게 오랜 시간이 걸린 것에 대해 죄송하다는 말씀도 드리고 싶습니다.

또한 우리는 오늘 미국의 반전·반제국주의 민족해방운동 세력과 진보정당 지도자 25명 이상으로 구성된 대표단을 이끌고 이 자리에 왔습니다.

우리의 목적은 이들이 미국 제국주의의 실상을 직접 목격하도록 하는 것뿐만 아니라, 이 자리에 계신 여러분께도 이들을 소개하는 데 있습니다.

우리는 여러분이 결코 혼자가 아니라는 사실을 알아주셨으면 합니다. 여러분의 용기는 우리에게도 용기를 줍니다.

우리는 우리 민족의 투쟁이 지닌 정당성을 국제무대에서 알리고 실현하기 위해 언제나 여러분 곁에서 함께 싸울 것입니다.

이곳의 우리 민중이 민족해방을 위해 더욱 힘차게 투쟁할수록, 세계는 그 대의의 정당성을 더 이상 외면할 수 없게 될 것입니다.

우리 민족의 해방은 더 이상 기다릴 수 없습니다. 우리가 과감하게 투쟁의 힘을 분출시킨다면 세계는 우리 민족의 투쟁과 함께할 것입니다.