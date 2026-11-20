▲김진수 고령군 의원ⓒ박용 기자

경북 고령군의원들이 이른바 ‘이재명 재판취소 특검법’을 둘러싼 논란과 관련해 거리에서 반대 목소리를 냈다.

김진수·성원환 고령군의원(국민의 힘 대가야읍, 덕곡면, 운수면)은 20일 고령버스터미널 네거리에서 각각 피켓을 들고 더불어민주당의 법안과 대응을 비판하는 1인 시위를 벌였다.

이날 김진수 의원은 ‘이재명 재판취소 특검법 특혜판결 마지막 퍼즐’이라는 문구가 담긴 피켓을 들고 법안 추진에 대한 반대 입장을 밝히먄사, 특검법이 특정 정치인에게 유리한 결과를 가져올 수 있다는 우려를 피켓에 담아 지역 주민들에게 알렸다.

이어 성원환 의원도 ‘이재명 재판취소 날치기’, ‘사법파괴’, ‘민주당 해산하라’는 문구가 적힌 피켓을 들고 시위에 나섰다. 법안 추진 과정과 사법제도에 미칠 영향에 대한 비판적 시각을 강한 표현으로 드러내며 정치권의 책임 있는 대응을 촉구하는 메시지를 전달했다.

▲성원한 고령군 의원ⓒ박용 기자

두 의원의 시위는 고령버스터미널 네거리라는 지역의 주요 교통 거점에서 진행돼 주민과 오가는 차량을 대상으로 정치 현안에 대한 입장을 알리는 데 초점을 맞췄다.

특히 개별 피켓에는 법안의 특혜 논란과 입법 절차에 대한 문제 제기, 사법부의 독립과 법치주의에 대한 우려 등 국민의힘 측의 비판적 시각이 담겼다.

지역 정치 현안에 대한 반대 의사를 거리에서 직접 표현한 이번 시위는 중앙 정치권에서 불거진 법안 논쟁이 지역사회로 확산되고 있음을 보여주고 있다.