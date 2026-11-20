▲대구 북구가 지난 18일 대구시 심뇌혈관질환 예방관리사업 성과평가에서도 우수상을 수상하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구북구

심뇌혈관질환 예방은 정확한 건강정보를 아는 것에서 출발해 일상 속 실천으로 이어져야 한다.

대구 북구가 청년층의 참신한 아이디어와 지역사회 자원을 활용해 주민들이 건강정보를 쉽게 접하고 스스로 건강을 관리할 수 있는 환경을 만드는 데 주력하고 있다.

이 같은 노력이 잇따른 수상으로 이어졌다. 단순히 보건사업의 운영 실적을 인정받은 것을 넘어 건강정보에 대한 주민 접근성을 높이고, 교육과 상담을 일상적인 건강관리로 연결한 점이 주목받고 있다.

북구는 최근 대구경북권역 심뇌혈관질환센터가 주관한 교육·홍보 우수사례 공모에서 최우수상을 받은 데 이어, 지난 18일 대구시 심뇌혈관질환 예방관리사업 성과평가에서도 우수상을 수상하며 2관왕을 달성했다.

이번 성과의 중심에는 주민의 생애주기와 건강 수준을 고려한 맞춤형 예방관리와 지역사회 협력, 청년층의 참여를 접목한 새로운 건강홍보 방식이 있다.

특히 북구보건소가 운영하는 대학생 홍보단 ‘심뇌 프렌즈’는 기존의 일방적인 건강정보 전달 방식에서 벗어나 청년들이 직접 건강 콘텐츠를 만들고 확산하는 참여형 홍보 모델이다. 3개 대학교 간호대학생들이 AI를 활용해 건강 콘텐츠를 제작하고 캠페인을 펼치면서 젊은 세대가 심뇌혈관질환 예방에 관심을 갖도록 유도했다.

대학교와 도서관, 약국 등 주민들이 자주 찾는 공간을 건강정보 홍보 거점으로 활용한 것도 특징이다. 여기에 디지털 홍보존까지 조성해 주민들이 별도의 시간을 내지 않고도 일상에서 건강정보를 접할 수 있도록 했다. 건강정보를 찾아야 하는 대상에서 생활 속에서 자연스럽게 접하는 대상으로 바꾼 것이다.

건강정보 제공에 그치지 않고 실제 생활습관 개선으로 연결하는 사업도 추진했다. 지역 주민을 대상으로 생활터 중심의 예방교육을 실시하고, 만성질환자에게는 질환 관리와 영양, 운동을 아우르는 통합 건강관리 교육을 제공했다.

특히 만성질환자 특화 걷기동아리는 교육장에서 배운 건강관리 방법을 일상에서 실천하도록 돕는 역할을 한다. 혼자서는 꾸준히 이어가기 어려운 걷기운동을 동아리 활동으로 연결해 신체활동을 생활화하고 자가 건강관리 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다.

이처럼 북구의 사업은 건강정보 접근성 확대에서 출발해 예방교육, 생활습관 개선, 지속적인 질환 관리로 이어지는 구조를 갖추고 있다. 주민 입장에서는 필요한 건강정보를 보다 쉽게 얻고, 자신의 건강 상태에 맞는 교육과 활동에 참여하면서 스스로 건강을 돌볼 기회를 넓힐 수 있다는 점에서 의미가 있다.

이근수 북구청장은 “이번 수상은 주민 건강 증진을 위해 지역사회와 긴밀히 협력해 온 결실이자 북구의 차별화된 보건사업이 대외적으로 우수성을 인정받은 뜻깊은 성과”며, “앞으로도 주민이 체감할 수 있는 건강관리 서비스를 확대해 구민 모두가 건강하고 행복한 북구를 만들어 나가겠다”고 말했다.