▲경북고령교육지원청이 지난 19일 대학수학능력시험이 끝난 뒤 대가야읍 일원에서 ‘수능 이후 학생생활지도 및 건전한 청소년 문화 조성 캠페인’을 실시하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ경북고령교육지원청

수능이 끝나면서 한결 가벼워진 마음으로 거리로 나온 청소년들이 안전하고 건전한 시간을 보낼 수 있도록 교육당국과 경찰, 지역사회가 함께 현장 점검에 나섰다.

경북고령교육지원청(교육장 정태호)은 지난 19일 대학수학능력시험이 끝난 뒤 대가야읍 일원에서 ‘수능 이후 학생생활지도 및 건전한 청소년 문화 조성 캠페인’을 펼쳤다.

이번 캠페인은 수능 이후 입시 부담에서 벗어난 학생들의 생활 리듬이 흐트러지기 쉬운 시기를 맞아 청소년 비행과 각종 안전사고를 예방하고, 건강한 여가문화 조성을 위해 마련됐다.

이날 교육지원청은 관할 경찰서와 지역사회 관계자 등 유관기관과 함께 청소년들이 자주 찾는 거리와 유해환경을 점검하고 합동 순찰을 진행했으며, 특히 음주와 흡연 등 전통적인 청소년 일탈행위 예방뿐 아니라 최근 청소년 사이에서 우려가 커지고 있는 새로운 위험요인까지 집중적으로 살폈다.

아울러 학교폭력의 한 형태로 거론되는 '야차룰'을 비롯해 딥페이크를 이용한 디지털 성범죄, 청소년 불법 도박, 신분증 위조 및 대여 등 청소년들이 무심코 가담하거나 피해자가 될 수 있는 사안에 대해 집중적 생활지도도 실시했다.

이는 단순히 유해업소 출입을 단속하는 데 그치지 않고 청소년들이 온라인과 일상에서 마주할 수 있는 위험을 알리고, 스스로 경계하며 안전한 선택을 할 수 있도록 예방 중심의 활동을 펼친 것이다.

정태호 교육장은 “이번 캠페인을 통해 유관기관과 협력해 촘촘한 학생 안전망을 구축할 수 있을 것”이며, “청소년들이 유해환경에 노출되지 않고 스스로 건강하고 안전한 문화를 만들어 나갈 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

고령교육지원청은 수능 이후에도 학생들이 안전한 환경에서 여가를 즐기고 새로운 출발을 준비할 수 있도록 지역사회와 협력한 생활지도와 청소년 보호활동을 이어갈 방침이다.