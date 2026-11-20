▲나주시의회는 20일 제1차 본회의를 시작으로 다음 달 23일까지 제284회 제2차 정례회를 열고 오는 2027년도 예산안과 각종 조례안 등 총 51건의 안건을 심의·처리한다.2026.11.20.ⓒ나주시의회

전남광주 나주시의회가 2026년도 행정사무감사와 오는 2027년도 본예산 심의를 위한 34일간의 정례회 일정에 돌입했다.

나주시의회는 20일 제1차 본회의를 시작으로 다음 달 23일까지 제284회 제2차 정례회를 열고 오는 2027년도 예산안과 각종 조례안 등 총 51건의 안건을 심의·처리한다.

민선 9기 출범 이후 첫 행정사무감사를 통해 시정 전반의 운영 실태를 점검하고, 재정 여건을 고려한 예산의 효율적 배분과 민생 중심의 재정 운용을 집중적으로 살필 예정이다.

이번 정례회는 총 6차례의 본회의와 상임위원회, 예산결산특별위원회 활동으로 진행되며 행정사무감사와 시정질문을 통해 주요 정책의 추진 상황과 행정 운영의 적정성을 점검한다.

2027년도 본예산과 기금운용계획안에 대한 상임위원회 예비심사는 12월 9일부터 15일까지 실시된다.

예산결산특별위원회는 12월 7일 제3회 추가경정예산안을 심사한 뒤 17일부터 21일까지 내년도 예산안과 기금운용계획안을 종합적으로 검토할 예정이다.

▲제284회 제2차 정례회 (김관용 의장).2026.11.20.ⓒ나주시의회

이날 제1차 본회의에서는 최정기 의원이 대표발의한 '농산물가격안정제 대상 품목 확대 및 농업인 소득 안전망 강화 촉구 건의안'이 만장일치로 채택됐다.

시의회는 정례회의 핵심은 행정사무감사에서 확인된 문제점을 내년도 예산 심의와 정책 개선으로 연결하는 데 있으며, 한정된 재정 여건 속에서 사업의 필요성과 집행 실적, 시민 체감 효과를 종합적으로 검토하고 불요불급한 지출을 조정하는 것이 중요하다.

행정사무감사 결과가 단순한 지적에 그치지 않고 예산 배분과 행정 운영의 실질적인 개선으로 이어질지가 제10대 나주시의회의 의정 역량을 가늠할 주요 과제가 될 전망이다.

김관용 나주시의회 의장은 개회사에서 "행정사무감사는 단순한 질책이 아닌 시정의 불합리한 관행을 개선하고 발전적인 대안을 마련하는 과정"이라며 "어려운 재정 여건 속에서 불요불급한 사업은 과감히 조정하고, 한정된 예산이 민생경제 회복과 지역경제 활성화, 복지·교육·농업 등 시민에게 꼭 필요한 분야에 효율적으로 쓰이도록 철저히 심의하겠다"고 밝혔다.