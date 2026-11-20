전남광주 장흥군이 '교육혁신선도지역' 사업에 유일하게 신청하지 않아 2027년부터 최대 5년간 받을 수 있는 교육부 국비 지원에서 제외됐다.

▲장흥군 청사

20일 장흥군 등에 따르면 교육혁신선도지역사업은 학생들이 자란 지역에서 양질의 교육환경을 보장하기 위해 지자체, 교육청, 지역사회가 협력하여 교육생태계를 조성하는 맞춤형 혁신 사업이다.

선정된 지역은 1유형의 경우 연간 최대 20억원, 2유형은 광역 기준 연간 최대 40억 원의 특별교부금과 함께 규제개선 특례 등 다양한 혜택을 받는다.

이번 사업에는 광양시, 고흥군, 곡성군, 영광군, 영암군, 완도군, 진도군이 포함된 가운데 장흥군은 신청 조차 하지 않아 되는 지역사회와 교육 현장에서 강도 높은 비판의 목소리가 쏟아지고 있다.

장흥군이 향후 5년간 130억원대(년 국비 20억원, 군비 6억원)를 지원받을 수 있는 절호의 기회를 스스로 포기한 데 대해 지역 교육관계자들은 '무관심 행정'이라며 질책이다.

일각에서는 "기회가 있음에도 행정이 학생과 학교 미래를 외면했다"는 목소리도 나왔다.

이에 대해 장흥군 관계자는 "재정 여건이 열악해 전면적인 국비사업 신청이 쉽지 않다"며 "교육지원청과 긴밀히 협력해 가능한 범위 내에서 사업을 추진하겠다"고 밝혔다.