2027년 POEX 개관 앞두고 숙박시설 확충 본격화…체류형 관광·MICE 산업 연계가 관건

경북 포항 북구 환호동 일원에 4,800억 원 규모의 특급호텔과 휴양형 리조트가 들어선다.

관광객 유입에 비해 상대적으로 부족했던 고급 숙박시설을 확충하고, 관광과 산업 비즈니스를 결합한 체류형 도시로 전환하는 계기가 될지 주목된다.

포항시와 경상북도, 한화호텔앤드리조트㈜, 포항하나원㈜은 20일 경북도청에서 환호지구 관광숙박시설 조성을 위한 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

사업 대상지는 북구 환호동 산 68번지 일원 약 4만9천㎡다. 총사업비 4,800억 원을 투입해 385실 규모의 숙박시설을 조성하는 것이 핵심이다.

계획상 5성급 호텔 160실과 프리미엄 리조트 225실로 구성되며, 지역활성화투자펀드와 민간자본을 연계한 사업 방식이 추진된다.

한화호텔앤드리조트는 숙박시설 운영 경험과 브랜드 경쟁력을 활용할 예정이다.

이번 사업은 포항의 관광산업이 당일 방문 중심에서 숙박과 소비를 동반하는 체류형 관광으로 전환하는 과정에서 추진된다는 점에서 의미가 있다.

스페이스워크와 환호공원, 영일대해수욕장 등 관광자원을 갖추고도 고급 숙박시설이 충분하지 않아 방문객의 소비가 지역 밖으로 분산된다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

포항시의회 자료에 따르면 시는 관광숙박시설 확충을 위해 환호·영일대·송도 등 3개 지구에서 모두 816실 규모의 특급호텔 유치를 추진하고 있다.

환호지구 385실 외에도 송도지구 211실, 영일대지구 220실 규모의 사업이 계획돼 있다.

다만 세 사업은 각각 추진 단계가 달라 전체 객실이 동시에 공급되는 것은 아니다.

특히 내년 8월 개관을 앞둔 포항국제전시컨벤션센터(POEX)와의 연계는 이번 호텔 사업의 주요 성장 동력으로 꼽힌다.

포항시는 이미 2027년부터 2029년까지 전시·컨벤션·이벤트 등 70건의 행사 개최 일정을 확보했으며, 2029년까지 총 120건의 행사 유치를 목표로 하고 있다.

문제는 대규모 행사에 대응할 숙박 인프라다. 포항시는 대형 행사 수요를 고려할 때 약 1,700실의 숙박시설이 추가로 필요할 것으로 추산하고 있다.

이에 따라 환호지구 호텔을 비롯한 숙박시설 확충은 국제회의와 산업전시회 유치 경쟁력을 높이는 기반이 될 전망이다.

철강을 비롯해 이차전지·바이오·수소 등 포항의 미래 산업과 MICE 산업을 연결할 수 있다는 점도 주목된다.

산업 전시회와 국제회의에 참석한 기업 관계자들이 지역에 머물면서 관광과 소비로 이어지는 구조가 형성되면 숙박업뿐 아니라 외식·유통·관광서비스업에도 파급효과가 기대된다.

다만 사업의 현실화까지는 넘어야 할 과제가 남아 있다. 투자양해각서 체결은 사업 추진을 위한 협력의 출발점으로, 지역활성화투자펀드 심사와 자금 조달, 공원조성계획 및 도시관리계획 변경, 실시계획 인허가 등의 절차가 필요하다.

포항시는 관련 행정절차를 거쳐 2028년 하반기 착공을 목표로 하고 있다.

결국 환호지구 개발의 성패는 호텔 건립 자체보다 관광객의 체류시간을 얼마나 늘리고 지역 상권으로 소비를 연결하느냐에 달려 있다.

POEX 개관과 특급호텔 공급이 맞물리는 가운데 포항이 산업도시의 경쟁력을 해양관광과 국제 비즈니스로 확장할 수 있을지 관심이 모아진다.

박용선 포항시장은 “환호공원에 최고 수준의 숙박시설을 조성해 관광객 체류와 지역 소비를 늘리고, POEX와 연계해 포항을 글로벌 해양관광도시로 도약시키겠다”고 말했다.