‘글로벌 인공지능(AI) 허브’의 유치를 추진 중인 인천광역시가 지역 대학들과 손을 맞잡았다.

시는 20일 인천지역 13개 개학과 ‘인천 인공지능(AI)·인공지능 전환(AX) 협의체’ 산학혁신 협력분과 사전회의를 열고, 내년 운영 방향 및 성과 창출 방안을 논의했다.

▲20일 인천 인공지능(AI)·인공지능 전환(AX) 협의체’ 산학혁신 협력분과 사전 회의가 진행 중인 모습. ⓒ인천광역시

공식 출범을 준비 중인 ‘인천 인공지능(AI)·인공지능 전환(AX) 협의체’는 △산학혁신 △AI 기술산업 △공공실증 △기술확산 등 총 4개 분과로 구성될 예정이다.

이 가운데 산학분과는 대학의 기술과 인재를 지역 산업 현장의 인공지능 전환(AX) 수요와 연결하는 역할을 맡는다.

이에 따라 참여 대학들은 앞으로 기업과의 AI 공동 기술개발과 기술교류를 비롯해 기업 수요에 맞춘 전문인력 양성과 학생 취·창업 연계 및 대학 내 인공지능(AI) 솔루션 실증 등을 함께 추진할 계획이다.

이에 앞서 열린 이날 회의에서는 정부와 국제기구 및 다자개발은행 등이 참여해 AI 인프라와 모델을 공동 활용하고, 글로벌 난제 해결을 위한 AI 솔루션을 개발·실증하는 정부 공모사업인 ‘글로벌 인공지능(AI) 허브’의 유치를 위한 방안 마련이 집중적으로 다뤄졌다.

지역 대학이 양성한 인재와 연구 성과를 지역 산업 현장과 잇고, 이를 허브 유치 경쟁력으로 키워 나가는 환경을 구축하겠다는 것이다.

김상길 시 미래산업본부장은 "지역 대학은 인천 AI 생태계에 인재와 기술을 꾸준히 공급하는 뿌리"라며 "산학분과를 통해 대학의 역량이 지역 산업의 경쟁력으로 이어지고, 글로벌 AI 허브 유치에서도 인천만의 강점이 되도록 대학과 함께 최선을 다하겠다"고 말했다.