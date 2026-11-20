▲김천 김밥축제 장면ⓒ김천시

17만 명이 찾은 김천김밥축제의 열기가 도시 브랜드 경쟁력까지 끌어올렸다.

축제장을 가득 메운 방문객들의 관심이 온라인 검색과 사회관계망서비스(SNS), 블로그 후기 등으로 이어지면서 김천이 대한민국 도시 브랜드평판 전국 3위에 오르는 성과를 거뒀다.

지역 축제 하나가 도시 전체의 인지도와 이미지를 끌어올리는 대표적인 로컬 콘텐츠 성공 사례로 주목받고 있다.

김천시는 한국기업평판연구소가 발표한 ‘2026년 11월 대한민국 도시 브랜드평판’ 빅데이터 분석에서 서울과 부산에 이어 전국 3위를 차지했다고 밝혔다.

이번 조사는 지난달 19일부터 11월 19일까지 전국 도시 브랜드 관련 빅데이터 약 1억 912만 건을 분석해 참여지수와 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수 등을 종합 평가한 결과다.

▲김천 김밥축제 장면ⓒ김천시

김천시는 참여지수 4만 6710, 미디어지수 15만 5270, 소통지수 235만 6267, 커뮤니티지수 110만 6291을 기록해 총 브랜드평판지수 366만 4538을 달성했다.

이는 지난 10월 기록한 52만 9732보다 무려 591.77% 상승한 수치로서, 1위 서울시(778만 5,851)와 2위 부산시(518만 8268)에 이어 3위에 이름을 올렸으며, 대전시(331만 580)와 대구시(322만 7514) 등 주요 광역시보다도 높은 평가를 받았다.

눈에 띄는 것은 온라인 소통과 지역 커뮤니티를 통한 확산으로, 전체 평판지수 가운데 소통지수와 커뮤니티지수가 대부분을 차지했다. 블로그 방문 후기와 SNS 게시물·댓글, 온라인 카페의 지역 관련 콘텐츠 공유 등이 활발해지면서 김천에 대한 관심이 온라인상에서 빠르게 확산된 것으로 분석된다.

이 같은 상승세의 중심에는 지난달 23일부터 25일까지 열린 ‘2026 김천김밥축제’가 있었다.

축제 기간 17만 명의 방문객이 김천을 찾으면서 김천시와 주요 관광지, 축제 관련 검색량이 늘었고, 중앙지와 지방지, 인터넷 언론의 집중 보도도 이어졌다. 여기에 방문객들이 직접 촬영한 사진과 영상, 블로그 후기 등이 SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 확산되면서 도시 브랜드평판을 끌어올리는 동력이 됐다.

특히 방문객들이 축제 현장에서 경험한 콘텐츠를 자발적으로 공유하면서 김천김밥축제에 대한 관심이 지역을 넘어 전국으로 확대됐다는 점에서 의미가 크다. 행정기관의 홍보를 넘어 시민과 방문객이 직접 도시의 매력을 알리는 홍보 주체로 참여한 셈이다.

김천김밥축제는 앞서 파이낸셜뉴스와 한국리서치가 주관한 ‘2025-2026 대한민국 축제평가’에서도 전국 254개 축제 가운데 종합 1위를 차지하며 경쟁력을 인정받았다.

이번 도시 브랜드평판 전국 3위는 축제의 성공이 김천이라는 도시의 인지도와 이미지 상승으로 연결되고 있음을 보여주는 결과다. 지역 고유의 콘텐츠가 관광객 유입을 넘어 온라인 관심과 도시 브랜드 가치까지 확장될 수 있다는 가능성을 확인했다는 평가다.

배낙호 김천시장은 “전국 주요 광역시들과 어깨를 나란히 하며 대한민국 도시 브랜드평판 3위라는 값진 성과를 거둔 것은 김천김밥축제를 비롯한 지역의 매력적인 콘텐츠에 뜨거운 관심을 보내주신 덕분”이며, “앞으로도 차별화된 관광·축제 콘텐츠 발굴과 도시 브랜딩을 통해 누구나 찾고 싶고 머물고 싶은 도시 김천의 위상을 더욱 높여 나가겠다”고 말했다.