전남광주 강진군이 최초 도입해 전국적 반향을 일으킨 '강진 반값여행' 정책이 일본 규슈 지역의 관광 지원 정책과 비교해 지역경제 활성화와 소상공인 상생 측면에서 구조적 강점을 갖춘 것으로 나타났다.

▲강진반값여행을 신청한 관광객들은 강진 축제나 각종 행사에 참여해 반값으로 강진의 매력을 즐길 수 있다. (강진 불금 불파)ⓒ강진군

23일 강진군에 따르면 일본 규슈 후쿠오카, 사가, 나가사키, 오이타, 미야자키, 구마모토, 가고시마 7개 현은 지진으로 위축된 관광산업 회복을 위해 1인당 최대 2만~3만5000엔에 달하는 여행·숙박비의 50~60%를 할인하는 '규슈 부흥 응원 할인'사업을 추진 중이다. 관광객 경비 부담 경감을 통한 방문 유도라는 점에서 강진 반값여행과 취지가 비슷하다.

그러나 두 정책은 운영방식과 경제 파급 효과에서 큰 격차를 보였다.

강진 반값여행은 강진군 외 지역 관광객이 여행 경비의 절반을 모바일 강진사랑상품권으로 돌려받는 정책이다.

일본은 지정된 여행사, 예약사이트, 숙박업체 이용 시에만 할인 혜택이 적용돼 이익이 일부 대형 관광업계에 집중되는 한계가 있다.

반면 강진 반값여행은 숙박비는 물론 식비, 카페, 체험, 특산물 구매까지 여행 중 발생하는 모든 소비에 대해 혜택을 폭넓게 인정한다. 영수증 확인 후 경비의 50%를 개인 최대 10만 원, 팀당 20만 원까지 돌려주어 골목상권과 소상공인 전체가 고루 혜택을 누린다.

또한 일본은 즉시 할인을 통한 '사전 할인' 방식을 채택하는 반면, 강진은 '사후 환급' 방식으로 지역화폐인 모바일 강진사랑상품권으로 환급해 군내 소비와 재투자로 이어지는 고도화된 선순환 구조를 구축하고 있다.

당일 여행객도 폭넓게 포함하는 강진 반값여행은 일본의 '1박 이상 숙박' 조건과 대비된다. 사전 신청과 관광지 방문 인증만으로도 혜택을 받을 수 있어 접근성과 방문 유인 효과가 높다.

강진원 강진군수는 "일본 정책은 일부 관광업계의 단기 매출 회복에 집중하는 데 반해 강진 반값여행은 관광객 만족과 지역 소상공인 소득 증대, 지역경제 선순환을 이끄는 상생 모델"이라며 "앞으로 대한민국 대표 관광·경제 정책으로 더욱 내실을 다지겠다"고 밝혔다.