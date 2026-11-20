▲나주시는 지난 19일 시의 중재로 (유)영산에너지개발과 에이큐에스㈜ 등 양측 발전사업자와 주민협동조합이 동강면 장동리 태양광 발전사업의 상생협력과 지역사회 화합을 위한 업무협약을 체결했다.2026.11.19.ⓒ나주시

전남광주시 나주시 동강면 장동리 간척지 태양광 발전사업을 둘러싼 사업자 간 갈등이 나주시의 중재로 협의 국면에 접어들었다.

나주시는 (유)영산에너지개발과 에이큐에스㈜ 등 양측 발전사업자와 주민협동조합이 동강면 장동리 태양광 발전사업의 상생협력과 지역사회 화합을 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

지난 19일 체결된 이번 협약은 사업 추진 과정에서 지속돼 온 이해관계자 간 이견을 조정하고, 객관적인 검토 결과를 토대로 합리적인 사업 추진 방안을 마련하기 위해 추진됐다.

양측의 토지임대료와 사업 추진 방향을 놓고 대립해 온 사업자들이 공동 협의체 구성과 객관적인 경제성 검토에 합의하면서 갈등 해결의 실마리가 마련됐다.

그동안 동강면 장동리 간척지 일원에서는 태양광 발전사업을 둘러싸고 토지임대료 산정과 사업 추진 방향 등에 대한 양측 사업자의 입장 차이가 이어져 왔다.

이에 나주시는 발전사업자와 주민협동조합 관계자들을 대상으로 간담회와 협의를 통해 상호 입장을 조율하고 갈등 해소를 위한 중재에 나섰다.

이번 협약에 따라 사업자들은 범대책위원회를 공동 구성·운영하고, 주요 쟁점에 대한 협의와 조정을 추진하기로 했다.

특히 전문기관에 토지임대료의 적정성과 사업 경제성에 대한 공동 검토를 의뢰하고, 그 결과를 토대로 임대료를 비롯한 상생조건을 조정할 수 있는 공통 기준을 마련할 계획이다.

이번 협약에 이르기까지 나주시는 사업자 간 대립관계를 행정 중재와 공동 검증을 통한 협의 구조로 전환했다는 점에서 의미가 있다.

다만 토지임대료와 사업 경제성에 대한 구체적인 합의는 아직 이뤄지지 않은 만큼, 전문기관의 검토 결과를 양측이 얼마나 수용하고 주민 의견을 실질적으로 반영하느냐가 갈등 해소의 관건이 될 전망이다.

나주시는 이번 협약이 사업자 간 신뢰 회복과 지역사회 갈등 완화의 전환점이 될 것으로 기대하고 있다.

아울러 향후 협의 과정에서도 사업자와 주민 간 소통을 지속해 태양광 발전사업이 지역사회와 상생하는 방향으로 추진될 수 있도록 지원할 방침이다.