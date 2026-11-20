전남광주 보성군이 20일 군민 생활 안정과 주요 현안 사업의 조속한 마무리에 중점을 둔 총 7504억 원 규모의 2027년도 본예산안을 편성, 군의회에 제출했다.

이번 예산안은 2026년 본예산 7290억 원 대비 약 214억 원 증액된 규모다. 일반회계는 299억 원 증가한 6648억 원에 달했으며, 특별회계는 85억 원 감소한 856억 원으로 편성됐다.

▲보성군, 민선 7․8기에 착수한 주요 현안 사업의 조속한 완공을 위해서 재원을 집중적으로 투입한다_율포 해양복합센터 조감도ⓒ보성군

군은 한정된 재원을 효율적으로 활용하는 데 집중, 불필요한 지출을 줄이고 농어촌 기본소득 지원과 민선 7·8기부터 추진해 온 사업 완공, 비정규직 근로자 처우 개선 등 생활과 지역경제 전반에 밀접한 분야에 재정 역량을 집중했다.

먼저, 군민의 생활 안정을 위한 농어촌 기본소득 지원금 867억 원이 반영돼 지역 내 가계와 소상공인을 동시에 뒷받침하며 소비 촉진을 도모한다.

주요 현안 사업으로는 율포 해양복합센터 건립(30억 원), 보성 율포 프롬나드 조성(70억 원), 벌교 종합스포츠시설 건립(48억 원) 등이 포함돼 관광과 체육시설 확충을 통한 지역경제 활성화에 속도를 낼 계획이다.

또한 차산업 경쟁력 강화를 위해 8억 원 규모의 차산업 고도화 프로젝트와 13억 원의 K-Tea 보성말차 가공시설 현대화 사업이 편성돼 특화산업의 부가가치 향상과 농가 소득 안정에 기여한다.

공공부문 비정규직 근로자의 생활 임금을 최저임금의 118% 수준으로 책정하고 공정수당 지급 예산도 마련하는 등 근로자 처우 개선에도 신경 썼다.

아울러 취약계층 복지 지원, 농어업 경쟁력 강화, 생활 기반 시설 확충, 안전한 정주환경 조성 등 군민 일상과 직결된 각 분야에도 고르게 예산이 배분됐다.

재정 운용의 효율성을 높이기 위해 유사·중복 사업 정비와 경상경비 절감, 집행률이 낮은 사업의 추진 상황과 필요성 재검토도 병행한다. 사업별 집행 상황을 점검해 이월액과 불용액 최소화에도 만전을 기할 방침이다.

김철우 보성군수는 "민선 7·8기 동안 쌓아온 기반을 군민이 체감하는 성과로 완성하는 데 중점을 둔 예산"이라며 "한정된 재원을 효율적으로 운용해 주요 현안 사업 마무리와 지속 가능한 보성 발전의 토대를 마련하겠다"고 말했다.