▲경진원은 20일 광주 김대중컨벤션센터 다목적홀에서 열린 ‘2026 제3회 CO-SHOW(코쇼)’를 참관하는 '2026 소상공인희망센터 2차 아이템 탐방'을 진행하고 기념촬영을 하고 있다.ⓒ전북경제통상진흥원

전북경제통상진흥원(이하 경진원)은 광주 김대중컨벤션센터 다목적홀에서 열린 ‘2026 제3회 CO-SHOW(코쇼)’를 참관하는 '2026 소상공인희망센터 2차 아이템 탐방'을 진행했다.

경진원은 이번 탐방은 도내 소상공인과 창업기업들이 첨단기술을 직접 체험하며 자사 비즈니스에 접목할 신규 아이템을 발굴하도록 돕기 위해 마련됐다고 20일 밝혔다.

행사에는 전북소상공인희망센터 및 전북중장년기술창업센터 입주·졸업기업 관계자들이 참여했으며, 지난 10월 서울 코엑스에서 열린 'KES 2026(제57회 한국전자전)' 1차 탐방에 이은 두 번째 일정으로 추진됐다.

교육부와 한국연구재단이 주최하는 'CO-SHOW'는 첨단분야 혁신융합대학 사업의 교육 콘텐츠와 성과를 선보이는 박람회로, 인공지능(AI)·지능형로봇·미래자동차·이차전지 등 18개 첨단분야의 기술을 전시와 체험 프로그램 형태로 소개한다.

이날 참여기업들은 사전에 파악한 기업별 관심 분야를 바탕으로 전시관을 둘러보고 다양한 체험 프로그램에 직접 참여하며, 기존 제품과 서비스에 첨단기술을 접목할 수 있는 방안을 모색했다.

진흥원은 이번 탐방 과정에서 도출된 기업별 관심 기술과 아이디어를 정리해 향후 전문가 멘토링 등 맞춤형 후속 지원으로 연계할 계획이다.

진흥원 관계자는 "기업의 다음 히트 아이템은 의외로 낯선 기술 옆에서 발견되곤 한다"며 "현장에서 얻은 아이디어가 후속 지원을 거쳐 실질적인 제품·서비스 개선과 신규 사업화로 이어질 수 있도록 끝까지 함께하겠다"고 말했다.