ⓒ고양특례시

고양특례시가 3조4402억원 규모의 2027년도 예산안을 편성해 20일 시의회에 제출했다.

내년 예산안은 올해보다 192억원 늘어난 규모로, 일반회계 2조9989억원, 특별회계 4413억원이다. 일반회계는 올해보다 1251억원 늘었으나, 증가분의 약 91%인 1140억원이 사용처가 정해진 국·도비 보조금이다.

시에 따르면 이번 예산안은 시민의 삶에 필요한 사업은 지키고, 고양의 미래를 위한 투자는 이어가는 데 중점을 둔 만큼 세출 가운데 사회복지분야 예산이 1조 7007억원으로 56.7%를 차지했다. 시민 안전과 직결된 자연재해, 지하 침하 예방 사업 등에 332억여원을 분배했다.

시는 재원 마련을 위해 모든 사업을 원점에서 재검토했다. 관행적으로 편성하던 경상경비를 줄이고, 연구용역과 행사성·신규 사업은 필요성을 꼼꼼히 따졌다. 재정 부담을 나누기 위해 부서 기본운영비, 시책업무추진비 감액 등 내부경비 절감도 추진했다. 도비 지원이 줄어든 보조사업은 시비 부담을 면밀히 살펴 편성했다

민경선 시장은 "시민께서 마련해주신 소중한 재원은 온전히 시민을 위해 쓰여야 한다는 원칙으로, 사회적 약자와 시민안전예산을 우선 지켰다"며 "시민의 삶을 지키고 고양의 미래를 위한 투자를 이어갈 수 있도록 시민들의 관심과 시의회의 협조를 부탁드린다"고 밝혔다.

2027년도 예산안은 고양시의회 제2차 정례회 심의를 거쳐 다음 달 중순 최종 확정될 예정이다.