▲곡성군청사 전경ⓒ곡성군 제공

전남광주통합특별시 곡성군이 오는 27일부터 군민 1인당 매달 15만 원씩 지급하는 농어촌 기본소득의 사용처에 택시를 추가하고, 면 지역 주민이 곡성읍 세탁소와 문구점에서도 기본소득을 쓸 수 있도록 한다.

곡성군이 20일 밝힌 바에 따르면 군은 농림축산식품부의 '농어촌 기본소득 시범사업 시행지침' 2차 개정에 따라 지난달 1일부터 30일까지 읍·면별로 주민 의견을 수렴했다.

이에 따라 제6회 기본소득위원회에서 농어촌 기본소득 사용처를 확대하고 11월분 지급일인 27일부터 새 기준을 적용하기로 했다.

그동안 면 지역 주민이 곡성읍에서 기본소득을 쓸 수 있는 곳은 병원·약국·학원·안경점·영화관 등 5개 업종이었지만 오는 27일부터는 세탁소와 문구점이 추가돼 7개 업종으로 늘어난다.

택시비도 기본소득으로 낼 수 있게 된다. 다만 기존에는 주유소·편의점·면 지역 하나로마트에서 쓴 금액을 합쳐 월 5만 원까지 결제할 수 있었는데, 앞으로는 택시비도 이 한도에 포함된다.

농어촌 기본소득은 인구감소지역 주민의 소득을 안정시키고 지역 내 소비를 촉진하기 위해 정부가 2026~2027년 추진하는 시범사업이다. 사업 대상 군에 실제 거주하는 주민에게 1인당 월 15만 원을 지역사랑상품권으로 지급한다.

올해 시범사업에 참여한 지역은 전국 17개 군이다. 전남광주에서는 곡성·신안군이 먼저 참여했고 지난 6월 구례·보성군이 추가로 선정돼 4개 군으로 늘었다.