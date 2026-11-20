감사원이 지방자치단체의 계약과 보조금 집행 과정에서 발생할 수 있는 지방재정 누수와 권력형 이권 개입, 특혜 여부를 집중 점검하는 실지감사에 착수하면서 경북 안동시의 수의계약 특혜 의혹이 다시 주목받고 있다.

앞서 〈프레시안〉 은 안동시가 시행 중인 '수의계약 총량제'가 특정 업체를 중심으로 사실상 무력화됐다는 의혹을 보도(2026.04.17. 자 안동시 ‘수의계약 총량제’ 무력화 논란…시장 측근 업체 ‘쪼개기 특혜’ 의혹)한 바 있다. 일부 조경·재해예방 사업을 공사와 용역으로 나눠 발주하는 방식으로 계약 제한을 우회한 것 아니냐는 문제의 제기였다.

특히 관련 업체는 권 시장의 선거캠프 상황실장을 지낸 P씨의 배우자가 대표를 맡고, P씨 자신도 법인 이사로 등재된 것으로 보도돼 이해충돌과 특혜 논란이 제기됐다.

실제 안동시 계약정보공개시스템의 계약 현황 자료를 분석한 결과, P개발㈜은 2024년 11월 26일부터 2026년 11월 4일까지 총 84건, 7억1,638만여 원의 계약을 체결한 것으로 집계됐다. 이 가운데 나라장터를 통한 2인 이상 수의견적 제출 방식으로 체결된 공사 1건(3천394만 6천840원)을 제외하면, 수의계약 실적은 총 83건, 약 6억8,243만 원으로 집계된다.

계약 유형별로는 공사 55건, 용역 28건이다. 당초 집계된 전체 계약 가운데 안동시 본청이 22건, 강남동이 23건으로 두 기관의 계약 건수는 전체 84건의 약 53.6%를 차지했다.

여기서 눈여겨볼 부분은 강남동의 계약 건수다. 강남동은 권 시장의 거주지역으로 알려진 곳으로, 해당 업체가 체결한 전체 계약 84건 가운데 23건(27.4%)이 이곳에 집중돼 있다. 계약금액은 1억 2천412만 8천 원에 이른다.

이는 본청을 제외한 읍·면·동 단위 발주기관 가운데 가장 많은 계약 건수다. 하지만 이러한 계약 편중이 곧바로 위법행위나 특혜를 의미하는 것은 아니다.

계약 대상 사업의 수와 규모, 업체별 수주 현황, 입찰·수의계약 요건 등을 종합적으로 비교해야 특정 업체에 대한 부당한 혜택 여부를 판단할 수 있다.

하지만 특정 업체에 계약이 집중된 사실만으로 특혜가 있었다고 단정하기는 어려운 만큼, 유사 업종 업체들의 계약 실적과 사업 규모, 계약 체결 경위 등에 대한 객관적인 비교·검증이 필요해 보인다. 그럼에도 시장과 정치적 관계가 있는 인사의 관련 업체에 계약이 집중된 배경, 사업 발주 및 업체 선정 과정에서 관계 공무원의 재량권이 적절하게 행사됐는지는 규명이 필요한 대목이다.

또한 계약을 공사와 용역으로 구분하거나 사업을 여러 건으로 나누는 방식이 수의계약 총량제의 취지를 우회하는 데 이용됐는지, 사업별 계약금액 산정과 업체 선정 과정에서 부당한 영향력이 작용했는지도 검증할 필요가 있다.

이처럼 공공계약을 둘러싼 비리 의혹이 잇따라 제기되는 상황에서 감사원은 지방재정 집행의 적정성과 권력형 이권 개입 여부를 점검에 나섰다. 경찰 역시 11월부터 직무비리, 금품수수·알선비리, 수의계약·재정비리, 인사비리, 조합비리 등 5대 분야를 주요 수사 대상으로 삼으면서 지역 공직사회의 계약 관행에 대한 검증 필요성도 커지고 있다.

향후 핵심은 특정 업체의 수의계약 건수나 금액 자체보다는 사업 발주에서 계약 체결, 대금 지급에 이르는 과정이 적법하고 공정하게 진행됐는지를 밝히는 데 있다.

특정 업체에 계약이 반복적으로 집중된 배경과 수의계약 총량제 적용 방식, 동일·유사 사업의 분할 발주 여부, 계약 담당 관서와 업체 관계자의 접촉 및 계약 체결 과정의 적정성과 관련 규정 준수 여부 등에 대해 객관적인 자료를 바탕으로 확인할 필요가 있다는 지적도 나온다.

안동시 관계자는 “강남동 계약과 관련한 구체적인 사항은 해당 동의 계약 담당자와 확인한 뒤 답변할 수 있다”며 “공사와 용역 등 유형별 발주 내역에 대해서도 담당자와 확인 후 답변하겠다”고 말했다.

다만 해당 계약 담당자의 구체적인 입장과 해명은 기사 출고 시점까지 확인되지 않았다.

한편 안동시 역시 시장 측근 관련 업체의 수의·관급자재계약을 둘러싼 논란이 이어지고 있는 만큼, 계약자료의 투명한 공개와 객관적인 검증을 통해 시민들의 의혹을 해소해야 할 과제를 안고 있다.

특히 시장과의 정치적 친분이 계약 과정에서 유리하게 작용했는지, 관련 공무원들에게 부당한 압력이 행사되거나 특정 업체에 편의가 제공됐는지 여부는 추측이 아닌 구체적인 계약자료와 객관적인 조사 결과를 바탕으로 감사기관의 철저한 감사와 경찰 수사 등을 통해 명확히 규명돼야 할 것으로 보인다.