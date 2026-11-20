목포시(시장 강성휘)가 2027년도 본예산안 1조733억 원을 편성해 20일 목포시의회에 제출했다.

전년보다 466억 원(4.5%) 증가했지만, 복지비와 인건비 등 필수 지출이 늘면서 실제 재정 운용 여력은 오히려 줄어든 것으로 나타났다.

시에 따르면 내년도 예산은 사회복지 분야에 전체의 53.3%인 5723억 원을 편성했다. 전년보다 482억 원(9.2%) 증가한 규모로, 전체 예산 증가액 466억 원을 웃돈다. 인건비 등이 포함된 기타 분야도 66억 원 늘었다.

보통교부세 감소와 지방세·세외수입 정체로 세입은 제한적인 반면 필수 지출은 증가하면서 신규 사업에 투입할 재원은 더욱 줄어드는 구조다.

▲강성휘 시장이 시정 연설을 하고 있다. 2026. 11. 20 ⓒ목포시

시는 복지 분야에 통합돌봄 서비스 19억 원, 어르신 목욕·이미용비 지원 약 22억 원을 반영하고, 환경 분야에는 1001억 원을 편성했다. 임성지구 자연재해위험지역 정비에 약 77억 원, 교통·물류 분야에는 508억 원을 투입한다.

지역경제 활성화에도 예산을 배분했다. 바로빨리사업과 생기활력사업에 156억 원, 목포사랑상품권 발행·운영에 약 30억 원을 편성했다. 친환경연료 안전성 평가·화재대응설비 개발과 함정 정비산업 경쟁력 강화에도 각각 10억 원과 6억 원을 투자한다.

특히 사회복지 예산 증가액이 전체 예산 증가액보다 많아 다른 분야의 신규 투자 여력이 제한될 수 있다는 점에서 재정 배분의 우선순위가 주요 과제로 떠올랐다. 시는 재정혁신TF를 통해 관행적·비효율적 지출을 정비하고 징수 기능 강화와 국비 확보를 통해 재정 건전성을 높일 계획이다.

강성휘 시장은 "재정이 어렵다고 시민의 삶과 목포의 미래까지 멈출 수는 없다"며 "불필요한 지출은 줄이고 꼭 필요한 투자는 지켜 한정된 재원으로 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다"고 밝혔다.

한편 2027년도 본예산안은 목포시의회 심의·의결을 거쳐 최종 확정된다.