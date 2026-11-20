KBS 아나운서 출신 방송인 박지윤 씨가 고소한 온라인상의 '악성 댓글' 작성자에 전 남편인 방송인 최동석 씨가 포함된 것으로 드러났다.

20일 <연합뉴스> 보도에 따르면 서울 동대문경찰서는 지난달 30일 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 최동석 씨를 서울북부지방공소청에 송치했다.

박 씨는 자신의 이혼과 관련된 허위사실 등 악성 댓글을 작성한 누리꾼들을 수사해 달라며 고소장을 경찰에 제출한 바 있다.

박 씨는 "지난 2023년 10월경 이혼 사실이 알려진 이후 불특정 다수로부터 심각한 악성 댓글에 시달렸다"며 네이버 기사와 유튜브 채널, 온라인 커뮤니티 등에 올라온 악성 댓글 45건을 채증해 증거로 제출했고, 조사 결과 그 중 5건을 최 씨가 작성한 것으로 확인됐다.

경찰은 그중 3건이 명예훼손에 해당될 수 있는 가능성이 있다고 보고 있다.

박 씨와 최 씨는 2004년 KBS 30기 공채 아나운서 동기로 2009년 결혼했으나 최근 이혼한 후 책임 소재를 두고 연일 폭로전을 벌이고 있다.