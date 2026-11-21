경남 함양군은 7226억 원 규모의 2027년도 당초 예산안을 편성해 함양군의회에 제출했다.

이번 예산안은 올해 당초 예산보다 146억 원(2.06%) 증가한 규모다.

군은 민선 8기부터 추진해 온 주요 사업을 차질 없이 마무리하고 군민의 삶의 질 향상과 미래 성장 기반 마련에 중점을 두고 편성했다고 20일 밝혔다.

▲함양군청 전경. ⓒ함양군

진병영 함양군수는 "2027 함양방문의 해의 성공적인 추진과 민선 9기 공약사업의 본격적인 이행을 통해 함양의 새로운 도약을 준비한다는 계획이다"며 "운림지구 노후주거정비 지원사업·화물자동차 공영차고지 조성 사업 등을 신규 반영해 정주 여건 개선과 관광 경쟁력 강화에도 힘쓸 계획이다"고 말했다.

진 군수는 "어려운 재정 여건 속에서도 군민의 삶의 질 향상과 지역 발전을 최우선으로 고려해 예산을 편성했다"고 하면서 "민선 9기 핵심사업을 차질 없이 추진하고 주민 생활과 밀접한 사업에 대한 투자를 확대해 군민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가겠다"고 강조했다.