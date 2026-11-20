영일만대교 건설 촉구 성명서 채택…11월 30일 제336회 정례회 개회

경북 포항시의회가 제335회 임시회 일정을 마무리하고 조례안 등 33건의 안건을 처리했다.

영일만대교의 조속한 건설을 촉구하는 성명서도 채택했다.

포항시의회는 20일 오전 제2차 본회의를 열어 상정된 안건을 의결하고 8일간 진행된 임시회를 폐회했다.

이날 5분 자유발언에서는 정종식·김재원·김영헌 의원이 시정 현안에 대한 문제점을 제기하고 개선책 마련을 요구했다.

정종식 의원은 “죽도시장 상가번영회 전 회장의 인건비 이중수급 문제와 관련해 형사판결 이후에도 포항시의 후속 대응이 미흡하다”고 지적했다.

이어 “지방보조금 환수와 제재 기준을 명확히 하고 유사 사례의 재발을 막을 제도적 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.

김재원 의원은 포항시 버스승강장 1,442곳 가운데 574곳(39.42%)에 지붕조차 없는 실태를 지적했다.

김 의원은 “시민들이 기상 악화에도 보호받지 못한 채 대중교통을 이용하고 있다”며 “슬림형 승강장과 접이식 의자, 방풍막 등 지역 여건에 맞는 편의시설 확충”을 주문했다.

김영헌 의원은 정책특보에 대한 사전 대면보고 절차가 사실상 사전 결재로 운영될 가능성을 우려하며, “정책 결정의 권한과 책임을 명확히 하고 공식적인 지휘·결재 체계를 확립해야 한다”고 주장했다.

이날 본회의에서는 임주희 의원이 대표발의한 ‘포항시 이스포츠(전자스포츠) 진흥 및 지원 조례안’을 비롯해 ‘포항시 올굿포항 상생위원회 설치 및 운영 조례안’, ‘포항시 돌봄 통합지원에 관한 조례 일부개정조례안’ 등 총 33건의 안건이 의결됐다.

특히 시의회는 영일만대교 건설 촉구 성명서를 채택하고 정부에 사업 추진을 위한 실질적인 대책을 요구했다.

시의회는 영일만대교가 포항의 산업 경쟁력과 환동해권 물류 기반 강화를 위한 핵심 사업임에도 추진이 장기간 지연되고 있다고 지적했다.

이에 관계기관 협의 조속 마무리, 예산 확보와 사업비 문제 해결, 착공을 위한 구체적인 일정 제시 등을 촉구했다.

한편 제336회 제2차 정례회는 오는 11월 30일부터 12월 23일까지 24일간 열린다.

이번 정례회에서는 2027년도 예산안 심사를 비롯해 시정질문과 각종 조례안 심사 등이 진행될 예정이다.