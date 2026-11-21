경남 합천군은 8359억 원 규모의 내년도 예산안을 편성해 군의회에 제출했다고 20일 밝혔다.

일반회계 8117억 원·특별회계 242억 원이다. 올해 예산안보다 8884억 원보다 5.91%(525억원) 감소한 규모다.

김윤철 합천군수는 "호우피해 복구에 따른 국·도비 교부액이 줄어든 것이 주요 원인이다"며 "올해 3회 추경 예산안도 1조 1118억 원으로 편성해 군의회에 제출했다"고 말했다.

▲합천군청 전경. ⓒ합천군

김 군수는 또 "3회 추경은 당초보다 2235억 원(25.16%)·2회보다 92억 원(0.84%) 늘어난 규모다"면서 "꼭 필요한 곳에 재원이 쓰일 수 있도록 철저한 조정과 선택·집중을 거쳐 내년 예산안을 편성했다"고 덧붙였다.

그러면서 "핵심 사업의 흔들림 없는 추진과 군민 삶의 질 향상을 최우선에 두고 건전하고 내실 있는 재정 운영에 힘쓰겠다"고 의미를 부여했다.

한편 내년 예산안과 제3회 추가경정예산안은 오는 25일부터 개회되는 제304회 합천군의회 정례회에서 심의·의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.