AI·AR·사운드 등 활용한 7개 창작 작품 전시…28일까지 시민 참여형 행사

경북 포항시 송도 선착장이 첨단기술과 예술이 결합한 문화공간으로 변신했다.

포항시와 포항문화재단이 마련한 2026 포항융합예술주간 ‘제6의 섬 신호들, 얽히는 혼종들’이 지난 19일 송도 선착장 일원에서 개막해 오는 28일까지 열흘간 진행된다.

이번 행사는 과거 산업과 해양물류의 중심지였던 송도 선착장의 산업시설을 예술적 공간으로 재해석하고, 기술과 문화예술이 결합한 새로운 창작 가능성을 선보이기 위해 기획됐다.

▲지난 19일 송도 선착장 일원에서 진행한 ‘2026 포항 융합예술주간’ 개막식 현장 모습.ⓒ포항시 제공

개막식의 주요 작품은 캐나다 몬트리올을 기반으로 활동하는 융합예술가 뱅상 모리세와 캐롤라인 로버트의 신작 '조수가 만나는 곳(Where the Tides Meet Again)'이다.

삼표시멘트 포항지사의 대형 사일로를 활용한 이 작품은 포항의 거인 탄생신화에서 영감을 얻은 인터랙티브 미디어 파사드다.

관람객의 참여에 따라 영상이 실시간으로 변화하도록 구성해 거대한 산업시설을 예술적 소통의 무대로 활용했다. 해당 작품은 22일까지 공개된다.

올해 공모를 통해 선정된 7개 창제작팀도 AI와 사운드, 빛, 진동, 인터랙티브 기술 등을 활용해 포항의 산업과 역사를 새롭게 해석한 작품을 선보인다.

지역 예술가들이 예술기술융합 창작캠프에서 제작한 'AR City 증강 도시'도 눈길을 끈다.

송도 해변의 실제 풍경에 가상 이미지와 소리를 결합한 증강현실 작품으로, 관람객에게 새로운 공간 경험을 제공한다.

이번 행사는 포항시가 추진하는 예술기술융합 플랫폼 구축사업의 성과를 시민들과 공유한다는 점에서도 의미가 있다.

포스텍과 한동대학교, 포항가속기연구소 등 지역 연구기관과 문화예술 분야의 협력을 통해 예술가와 연구자, 기술개발자가 함께하는 창작 기반을 확대해 왔다.

박용선 포항시장은 “산업과 물류를 이끌어 온 송도 구항이 새로운 문화공간으로 거듭나고 있다”며 “철강과 첨단 과학기술의 강점을 문화예술과 연결해 포항의 새로운 가능성을 만들어 가겠다”고 말했다.

한편 전시는 오는 28일까지 송도동 253-124 일원 포항수협 본소 및 삼표시멘트 사일로 주변에서 진행된다.