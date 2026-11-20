등록금·장학금 지원 및 졸업 후 채용 연계

강원대학교(총장 정재연)는 20일 춘천캠퍼스 대학본부 3층 교무회의실에서 한화시스템㈜(대표이사 양기원)과 국방반도체 분야 전문인재 양성을 위한 ‘채용조건형 계약학과 설치 및 운영’ 업무협약을 했다.

이번 협약은 강원대학교의 반도체·국방과학기술 분야 교육·연구 역량과 한화시스템의 첨단 방산기술 및 산업 현장 전문성을 연계해 기업 수요에 맞는 국방반도체 전문인력을 양성하고, 교육이 곧 취업으로 이어지는 실효성 있는 산학협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

ⓒ강원대

이날 협약식에는 유기억 강원대학교 춘천캠퍼스총장과 곽종우 한화시스템 기반연구소장을 비롯한 양 기관 주요 관계자들이 참석했으며, 국방반도체 분야의 교육·연구 협력과 전문인재 양성을 위한 추진 방향을 논의했다.

협약에 따라, 강원대학교는 2027년 3월부터 일반대학원에 ‘국방반도체학과’ 채용조건형 석사과정을 신설·운영할 계획이다.

양 기관은 계약학과 운영위원회를 구성해 산업 현장의 기술 수요를 반영한 맞춤형 교육과정을 공동 편성하고, 이론 강의와 현장실습을 연계해 국방 분야에 특화된 반도체 전문지식과 실무 적응력을 갖춘 고급 연구인력을 양성할 계획이다.

강원대학교 국방반도체학과 석사과정 중 선발된 인력은 한화시스템 입사로 연계된다.

또한 정부의 등록금 지원과 기업의 학업장려금 등을 통해 학업과 연구에 온전히 전념할 수 있는 혜택을 받는다.

강원대학교는 반도체공동연구소를 중심으로 반도체 설계 및 소자 분야의 연구역량을 강화하고 있으며, 디지털밀리터리학과와 첨단군사과학기술연구소를 통해 국방 인공지능(AI), 드론 등 첨단 국방과학기술 분야의 교육·연구 기반을 확대해 왔다.

디지털밀리터리학과는 2023년 3월 신설됐으며, 데이터·네트워크·인공지능과 군사과학융합기술을 결합해 국방 정보통신 분야 장교 후보생과 전문인력을 양성하고 있다.

첨단군사과학기술연구소도 2023년 설립돼 국방 인공지능·데이터, 로봇·반도체, 정보보호, 방위산업 육성을 연구하고 전문 인력을 양성하며 국방 AI·드론·반도체 분야를 중심으로 군·산업계·대학·연구기관과 협력하고 있다.

이번 협약은 대학의 반도체·국방과학기술 분야 연구역량과 국내 주요 방산기업의 기술 수요를 연계해 첨단 방위산업에 필요한 전문인재를 양성하고, 교육부터 취업까지 이어지는 모범적인 산학협력 사례가 될 것으로 기대된다.

유기억 강원대학교 춘천캠퍼스총장은 “강원대학교는 반도체공동연구소와 디지털밀리터리학과 등을 중심으로 국방과 반도체 분야의 교육·연구 역량을 꾸준히 강화해 왔다”며 “이번 협약을 통해 우리 대학의 연구역량과 한화시스템의 첨단 방산기술을 연계해 학생들에게는 전문교육과 취업의 기회를 제공하고, 기업에는 우수한 연구인력을 공급하는 실질적인 산학협력모델을 구축하겠다”고 밝혔다.

곽종우 한화시스템 기반연구소장은 “첨단 방위산업 경쟁력 강화와 국방반도체 기술 자립은 고도의 전문성과 실무역량을 갖춘 연구인력 확보에 달려있다”며 “이번 협약을 통해 강원대학교와 현장 수요 중심의 교육과정을 운영하고, 양성된 우수 인재들이 연구개발 현장에서 중추적인 역할을 할 수 있도록 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.