동해시는 20일 오후 1시 평생학습관 대강당에서 ‘AI데이터센터 캠퍼스 조성사업’ 주민설명회를 개최하고, 본격적인 건축공사 착공에 앞서 사업 추진계획과 환경·안전대책을 주민들에게 설명했다.

이번 설명회는 지난 9월 지중선로 공사 설명회에 이은 소통의 자리로, 사업 추진 과정의 투명성을 높이고 주민 우려를 해소하는 데 중점을 두고 마련됐다.

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AI데이터센터 캠퍼스 조성사업은 올해 SITE 1(100MW) 착공을 시작으로 SITE 2·3·4를 순차적으로 추진해 2029년까지 1단계 총 1.2GW 규모의 데이터센터를 단계적으로 준공할 계획이다.

설명회에서는 한국데이터센터연합회와 GS AI 인프라가 데이터센터의 역할과 사업 추진계획을 소개하고, 대한설비공학회가 소음·전자파·열섬현상 등 주요 환경 영향에 대한 시뮬레이션 결과를 설명했다.

이어 GS건설이 공사 일정과 안전관리 대책을 발표하고 주민 질의응답을 진행했다.

동해시는 사업시행자 및 시공사와 협력해 환경·안전관리를 철저히 점검하고 주민 불편을 최소화하는 한편, 설명회에서 제시된 의견을 사업 추진 과정에 적극 검토·반영해 지역사회와의 상생을 강화할 방침이다.

동해시 GS 인공지능 데이터센터는 북평 제2일반산업단지 등에 최대 2.4기가와트 규모로 조성되며, 첫 100메가와트급 시설은 2028년 완공을 목표로 추진하고 있다.

동해시 관계자는 “이번 설명회가 주민들의 궁금증을 해소하고 신뢰를 높이는 계기가 되길 바란다”며 “주민 안전을 최우선으로, 지역사회와 소통하며 사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.