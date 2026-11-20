강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 '제66회 국제라이온스협회 동양 및 동남아 대회(OSEAL FORUM)' 개최지로 강릉시가 최종 확정됐다고 20일 밝혔다.

지난 12일부터 15일까지 말레이시아 페낭에서 개최된 국제라이온스협회 '2026년 제63회 OSEAL 포럼'에서 ‘2029년 제66회 OSEAL(오실) 포럼’을 대한민국 강릉에서 개최하기로 최종적으로 결정했다.

▲제66회 국제라이온스협회 동양 및 동남아 대회(OSEAL FORUM) 개최지로 강릉시가 최종 확정됐다. (제63회 OSEAL 포럼) ⓒ강릉시

이번 결정에 따라 ‘2029년 제66회 OSEAL 포럼’은 강릉에서 개최되며 김대영 국제이사가 조직위원장을 맡아 행사 준비와 운영을 총괄하게 된다. 이번 개최지 확정은 강릉이 국제적인 행사 개최 역량과 관광·컨벤션 인프라를 갖춘 글로벌 MICE 도시로서 국제무대에서 경쟁력을 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

OSEAL(오실) 포럼은 국제라이온스협회 동양 및 동남아 지역의 회원들(Orient and South East Asia Lions)이 한자리에 모여 국제적인 봉사활동을 위한 지역 간 협력, 우호 증진 및 주요 현안을 논의하는 대규모 국제행사다. 아시아 각국의 라이온스 지도자와 회원, 국제 관계자들이 참여하는 교류의 장으로, 개최 도시의 국제적 인지도를 높이고 다양한 경제·관광 파급효과를 가져오는 대규모 행사로 평가받고 있다.

국제라이온스협회 OSEAL 포럼은 대한민국에서는 현재까지 서울·부산·대구·인천·제주에서 개최됐으며 강원도에서 개최된 적이 없었으나, 김대영 국제이사와 김진숙 강원지구총재 및 3,000여 명의 강원지구 라이온들의 노력으로 ‘2029년 제66회 OSEAL 포럼’ 개최지가 강원도 강릉으로 최종 선정됐다.

또한 이번 강릉 개최 확정은 그동안 강릉시가 축적해 온 국제행사 개최 경험과 관광·MICE 기반 시설이 중요한 경쟁력으로 작용한 결과다.

강릉은 2018 평창동계올림픽 빙상경기를 성공적으로 개최한 올림픽 베뉴도시로, 강릉아레나와 강릉올림픽파크, 강릉컨벤션센터 등 국제행사 개최에 필요한 시설과 기반을 갖추고 있다. 또한 경포해변과 오죽헌, 안목커피거리, 월화거리 등 차별화된 관광자원과 우수한 숙박·음식 인프라를 보유하고 있어 국제회의와 관광을 결합한 MICE 행사 개최에 강점을 지니고 있다.

17개국 20000명 이상의 라이온스들이 참가하는 이번 국제행사는 단순한 행사 개최를 넘어 국제행사와 관광, 지역경제를 연결하는 새로운 성장 기회가 될 것으로 기대된다. 해외 참가자들의 체류에 따른 숙박·음식·교통·쇼핑 등 지역 소비 확대는 물론, 강릉의 자연경관과 문화유산, 음식 등 다양한 관광자원을 세계에 알리는 홍보 효과도 클 것으로 전망된다.

김중남 시장은 “2029년 제66회 OSEAL 포럼의 강릉 개최 확정은 강릉의 국제행사 개최 역량과 관광도시로서의 경쟁력을 다시 한번 인정받은 뜻깊은 성과”라며, “OSEAL 포럼 조직위와 협조해 철저한 준비를 통해 세계 각국의 라이온스 회원들에게 강릉의 매력을 알리고, 이번 행사가 국제교류의 활성화와 지역경제 발전, 글로벌 관광도시 강릉으로 도약하는 계기가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.