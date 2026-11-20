강원특별자치도 양양군(군수 김정중)은 겨울철을 맞아 관내 취약계층의 난방비 부담을 덜고 따뜻한 겨울나기를 지원하기 위해 오는 23일부터 12월 2일까지 ‘2026년 숲가꾸기사업 사랑의 땔감 나누어주기 행사’를 추진한다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 공공산림가꾸기 사업을 통해 수집한 산림 부산물을 난방용 땔감으로 재활용해 에너지 취약계층에 무상으로 제공하는 사업으로, 산림자원의 효율적인 활용과 이웃사랑 실천의 의미를 동시에 담고 있다.

▲양양군은 겨울철을 맞아 관내 취약계층의 난방비 부담을 덜고 따뜻한 겨울나기를 지원하기 위해 오는 23일부터 12월 2일까지 ‘2026년 숲가꾸기사업 사랑의 땔감 나누어주기 행사’를 추진한다. (지난해 사진) ⓒ양양군

이번에 지원하는 땔감은 총 120톤 규모로, 내곡리 산물처리장에서 오는 23일부터 12월 2일까지 읍·면별 일정에 따라 배부될 예정이다. 지원 대상은 관내 독거노인, 장애인, 기초생활수급자, 한부모가족 등 겨울철 난방에 어려움을 겪는 취약계층이며, 군은 각 읍·면과 긴밀히 협력해 도움이 필요한 가구에 빠짐없이 땔감이 전달되도록 할 방침이다.

특히 이번 사업은 산림사업 과정에서 발생하는 부산물을 단순 폐기하지 않고 생활 난방 자원으로 재활용함으로써, 산림자원의 활용 가치를 높이는 동시에 취약계층의 경제적 부담을 덜어주는 일석이조의 효과를 거두고 있다.

아울러 산림 내 가연성 물질을 사전에 수거·처리함으로써 산불 예방 및 쾌적한 산림환경 조성에도 크게 기여할 것으로 기대된다.

양양군 관계자는 “숲가꾸기 사업을 통해 얻은 산림자원이 어려운 이웃들에게 따뜻한 온기로 전달되기를 바란다”며, “앞으로도 산림자원을 효율적으로 활용하는 한편, 소외된 이웃들이 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 세심한 관심과 지원을 이어가겠다”고 말했다.