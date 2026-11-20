평택 경부선 서정리역·안양 경부선 석수역~명학역·부천 경인선 송내역~역곡역·파주 경의중앙선 운정역



‘철도지하화 통합개발 종합계획안’ 신규 추진사업 포함… 안양·파주 구간은 '조건부'

▲경기도청 전경 ⓒ프레시안(전승표)

경기도가 추진해 온 도내 4개 지역 철도지하화 사업이 본격 추진된다.

20일 도에 따르면 앞서 도가 제안했던 △평택 경부선 서정리역(0.3㎞) △안양 경부선 석수역~명학역(7.5㎞) △부천 경인선 송내역~역곡역(7.2㎞) △파주 경의중앙선 운정역(2.5㎞) 등 총 17.5㎞ 구간이 정부의 ‘철도지하화 통합개발 종합계획안’ 신규 추진사업에 포함됐다.

앞서 도는 도심을 가로막는 철도로 인해 발생한 지역 간 단절과 소음 문제를 해소하고, 철도부지에 주거·상업·문화·녹지 공간 등을 조성하기 위해 지난해부터 경부선·경인선·안산선·경의중앙선 등 4개 노선 일부 구간의 철도지하화 사업을 정부에 제안하고, 국가계획 반영을 지속적으로 건의해 왔다.

다만, 국토교통부는 안양 경부선과 파주 경의중앙선에 대해서는 사업계획 보완 등을 전제로 한 조건부 추진 대상으로 분류했다.

안양 구간은 경계 인접 구간 지방정부 간 협의와 문화재 관리 구역 사전 협의가 조건으로 제시됐다.

파주 구간은 지방정부의 재정 부담에 대한 계획 보완과 실제 수요에 대한 보완 및 사전 타당성 조사 등이 요구됐다.

이에 따라 사업 추진에 따른 지방정부의 재정 부담과 사업 실현 가능성 등을 추가로 검토해야 하는 상황이다.

한편, 도가 함께 제안했었던 △의왕역 △평택지제역 △군포 금정역~당정역 및 금정역~대야미역 구간은 각각 △철도물류시설 운영계획과의 충돌 △저촉 건물 과다에 따른 협의 필요 △공공주택지구와의 중첩 등을 이유로 추가 검토 대상으로 묶였다.

도는 신규 추진사업에 대해 해당 지자체와 함께 사업계획을 보완하고, 사전타당성조사 등 후속 절차를 거쳐 조속히 기본계획 수립에 착수할 방침이다.

또 추가 검토 대상으로 분류된 사업에 대해서도 국토부와 협의해 올해 말 종합계획이 최종 고시되기 전까지 반영 방안을 최대한 강구할 계획이다.