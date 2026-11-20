수원특례시는 시민의 일상 속 불편을 해소하고 행정서비스의 질을 높인 ‘2026년 수원시 행정·민원제도 개선 우수 사례’를 선정했다고 20일 밝혔다.

앞서 지난달 시 사업부서별 우수 사례에 대한 내부 서면심사 및 시민 참여형 시정 모바일 플랫폼 ‘새빛톡톡’을 활용한 온라인 시민 투표를 진행한 시는 총 4건의 우수 사례를 최종 선정했다.

▲수원특례시청 전경. ⓒ프레시안(전승표)

이를 통해 대상에 오른 우수 사례에는 청소자원과의 ‘스티커 사러 가지 마세요! 모바일로 1분 만에 끝내는 대형폐기물 배출 신고’가 이름을 올렸다.

해당 정책은 모바일을 통해 대형폐기물 배출 신고를 간편하게 처리할 수 있도록 제도를 개선해 스티커를 구매하기 위한 시민들의 판매소 방문의 번거로움을 줄인 점이 높은 평가를 받았다.

이 밖에도 건축과의 ‘생활불편 해소에서 공동체 회복까지, 수원특례시 빌라가꿈관리소’가 최우수를 차지했으며, 징수과의 ‘체납 고지서에 7개 언어를 담다’ 및 토지정보과의 ‘관리 번호만 있던 표찰, 시민을 위한 주소가 되다’ 정책이 각각 우수와 장려에 선정됐다.

시는 선정된 우수 사례를 전 부서에 공유하고, 상급 기관 우수 사례 공모 추천 등에 활용해 개선 성과를 확산할 예정이다.