경북 영천시는 오는 23일부터 내달 11일까지 19일간 영천사랑상품권 부정 유통 일제 단속을 실시한다고 밝혔다.

이번 단속은 행정안전부의 전국 일제 단속 계획에 따라 영천사랑상품권이 본래 취지에 맞게 사용될 수 있도록 부정 유통을 사전에 차단하고, 상품권 운영 정책의 신뢰성과 지속 가능성을 확보하기 위해서이다.

주요 단속 대상은 △지류 상품권 환전액 많은 의심 가맹점 △민원 전화 다수 발생 가맹점 등이며 단속 내용은 △부정수취 및 불법환전 △제한업종 영위 △결제거부 △현금과 차별대우 등이 발생했는지 여부 등이다.

영천시는 상품권 운영대행업체로부터 제공받은 자료를 바탕으로 부정 환전 의심 가맹점에 대하여 조사할 계획이다.

일정 금액 이상 연속 일련번호 구매 후 한곳에서 일괄환전을 하는 등의 의심 거래에 대해 중점적으로 조사할 예정이며, ‘부정유통 신고센터’를 운영하여 신고가 접수될 시 단속반이 직접 현장을 방문할 계획이다.

영천시 관계자는 위반 사실이 적발된 가맹점은 관련 법률에 따라 등록 취소, 부당이득 환수, 최대 2천만 원 이하의 과태료 부과 등의 행정처분을 받을 수 있고 심각한 위반 사항의 경우 경찰 수사 의뢰도 병행할 것이라며 상품권의 건전한 유통질서 확립을 강조했다.