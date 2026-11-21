"농업에 대한 모든 질문에 답을 주는 'AI 이삭이'를 잘 활용해 주세요."

전북자치도 혁신도시에 본청을 둔 농촌진흥청(청장 이승돈)이 농업에 필요한 모든 정보를 알려주는 농업 특화 인공지능 서비스인 'AI 이삭이'를 개발해 25일 첫 선을 보인다.

농업인의 작물 재배 방법부터 병해충 관리, 경영진단 등 영농 관련 궁금증을 글이나 말로 질문하면 즉시 필요한 정보를 알려주게 된다.

▲농촌진흥청의 'AI 이삭이' 운영부스 모식도(안) ⓒ농촌진흥청

농진청은 "작물 사진으로 병해충을 진단하는 기능은 물론 알맞은 비료량을 알려주는 비료사용 처방 기능과도 연결돼 있어 농업인의 영농 활동을 폭넓게 도울 것"이라고 말했다.

농진청은 이달 25일부터 27일까지 일산 킨텍스에서 열리는 '2026년 정부혁신 박람회'에서 'AI 이삭이'를 소개하고 많은 활용을 당부할 예정이다.

이런 차원에서 이번 박람회 참여의 주제도 아예 '농업의 모든 질문, AI 이삭이에게'로 정했다.

인공지능 기술이 농업 현장에서 어떻게 활용되는지 전 국민이 직접 체험해 볼 수 있도록 전시를 준비했다.

주요 전시 내용을 보면 국내 최초 농업 특화 AI 에이전트 'AI이삭이 2.0'을 중심으로 생성형 AI가 농업 현장에서 어떻게 활용되는지를 직접 체험할 수 있는 콘텐츠로 구성했다.

AI이삭이 개발 배경과 서비스 개요를 소개하고 사용자 친화적으로 개선된 음성대화 기능을 탑재했다.

여기에 답변 정확도 향상을 위한 최신 기술을 시연하여 생성형 AI 기반 농업 서비스를 이해할 수 있도록 구성했다.

농진청은 "농업인이 실제 영농현장에서 자주 묻는 병해충 관리, 재배기술, 품종 선택, 농업정책 등 다양한 질문을 AI이삭이를 통해 직접 검색하고 답변을 확인하는 체험이 될 것"이라고 말했다.

농진청의 한 관계자는 "현장에서 수렴한 의견을 서비스 개선에 반영하고, 농업 분야에서 인공지능 서비스의 활용을 넓혀 나갈 예정"이라며 "국민 의견 수렴을 통해 서비스 품질을 높여 농업 현장에서 더욱 쓸모 있게 발전시켜 나가겠다"고 말했다.