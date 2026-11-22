이재명 대통령이 해외 순방이 잦다고 지적한 야당을 향해 청와대가 "눈을 들어 해외 정상들의 숨가쁜 순방 외교도 시야를 넓혀서 보기를 권하고 싶다"라고 꼬집었다.

성기홍 청와대 홍보소통수석은 22일 엑스(X·옛 트위터)에 "이 대통령은 취임 초기 정상외교를 통해 내란으로 무너진 국격을 회복하고 '민주 한국이 돌아왔다'(Democratic Korea is back)는 메시지를 국제 사회에 알리는데 무게를 뒀다면, 갈수록 복원된 외교관계를 실질적인 국익과 국민이 체감할 수 있는 성과로 연결하는데 더욱 집중하고 있다"라며 이 같이 밝혔다.

성 수석은 마크 카니 캐나다 총리는 지난해 3월 취임 이후 지금까지 5개 대륙, 32개 국가를 방문하며 순방 외교를 펼쳤고. 순방 정상외교를 위해 113일 해외에 머물렀다는 언론보도를 언급하며 "WSJ는 카니 총리의 순방 외교를 '전세계를 종횡무진하며 국가의 안보.무역 협력관계를 확대하고, 캐나다 경제의 과도한 미국 의존도를 낮추기 위한 노력'이라고 해설했다"라고 설명했다.

그는 그러면서 "냉전 종식 이후,특히 21세기 들어 어느 나라든 순방 정상외교는 증가하고 있다"며 "미국 덴버대학교 연구진이 1990년부터 2024년까지 세계 200여개국 정상들의 순방외교 10만건 이상을 분석한 결과에 따르면 1990년대 연평균 1,508회였던 정상들의 해외방문은 2010년 이후 연평균 2,734회로 80% 이상 증가했다"며 "냉전의 양극 체제가 해체되고 국제질서가 다극화하는 가운데, 무역과 투자, 공급망, 안보, 첨단 기술협력 등 정상들이 직접 풀어야 할 과제도 갈수록 늘어나고 있기 때문"이라고 했다.

그는 "정상외교는 국가의 운명을 지키고, 대한민국의 위상을 높이며, 미래 먹거리를 만들어가는 일"이라며 "국경 밖에서 펼쳐지는 또 하나의 민생 현장"이라고 주장했다.

그는 "'정치는 국경선에서 멈춰야 한다'(Politics stops at the water's edge)는 말이 있다"며 "국익 앞에서만큼은 정파적 이해를 넘어 힘을 모아야 한다는 뜻이다. 국익을 넓히는 일에 여야가 함께 할 때 대한민국의 외교력도 더욱 커질 것"이라고 했다.