먼 훗날 우리 시대의 역사를 기록한다면, 바둑 기사 이세돌은 결코 빼놓을 수 없는 인물이 될 것이다. 인공지능 관련 과학기술의 진보와 인간과의 관계를 다룬 여러 번역서들을 읽다보면, 반드시 2016년 이세돌과 알파고간의 두 번째 대국에서 알파고의 37번째 수가 언급 되곤한다. 1999년 P&G 재직 시절 사물인터넷(loT)이라는 용어를 처음 제시한 기술혁신가이자 작가 케빈 애슈턴의 신작 <이야기에 관한 이야기>도 그렇다.

우리는 스토리텔러고, 언제나 스토리텔러였다. "뛰어난 스토리텔러는 높은 사회적 지위를 얻었고 짝을 구하거나 자녀를 낳을 확률이 높았다. 따라서 우리의 조상들은 현생 인류로 진화하기 전에 먼저 스토리텔러로 진화했고, 우리는 처음 호모 사피엔스로 진화할 때 그 유산을 물려받았다."

그래서 스토리텔링은 문화나 양육의 산물이 아닌 인간의 본성이다. 책은 스토리텔링에 대한 빅 히스토리다.

모닥불은 인류 최초의 이야기와 청중을 만들었고, 그림과 문자는 이야기를 기록하고 보전했다. 인쇄술은 더 많은 사람에게 이야기를 나눌 수 있는 힘을 주었고, 인터넷과 소셜미디어와 스마트폰은 모두를 스토리텔러로 바꾸었다. 알고리즘은 우리가 듣는 이야기를 바꿨고, 인공지능은 스토리텔링의 다음 혁명이 될 것이다.

책의 전반부가 최초의 모닥불부터 최초의 전기통신에 이르기까지 스토리텔링의 100만 년 역사를 다루었다면, 후반부는 고작 200년의 시간을 다룬다.

"100만 년과 200년에 똑같이 4개 장씩 할애하는 이런 불균형은 이 책이 시간이 아닌 변화를 기준으로 구성되어있으며 변화는 선형적이지 않다는 사실에서 기인한다." 변화의 속도가 점점 빨라지기 때문에 후반부의 200년간은 전반부의 100만 년만큼보다 더 많은 변화가 생겨난다.

이랬을 때 스토리텔러로서의 인간은 어떻게 적응하고, 어떻게 진화하고, 어떻게 살아남아야 하는가.

최근 들어 말과 글, 구술문화와 문자문화, 비판적 문해력에 대한 관심은 분명 우리 시대의 주요한 흐름이다.

"우리를 보호할 유일한 방법은 비판적 문해력뿐이다. 튀코 브라헤처럼 우리는 스스로에게 비판적 문해력을 가르쳐야만 한다. 우리는 그 어느 때보다 더 스스로를 인식하고 자신을 성찰하며 의심하고 겸손해야 한다. 우리는 절대 중립적이지도, 이성적이지도, 객관적이지도 않다는 사실을 받아들여야 한다. 그렇지 않은 척한다면 비판적 사고는 고사하고 명료한 사고조차 할 수 없기 때문이다." 강력한 추천.