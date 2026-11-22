이재명 대통령이 "무역에 의존하는 개방형 통상국가에서 순방외교는 빠질 수 없는 대통령의 주요업무"라고 밝혔다. 이는 야당에서 대통령의 해외순방이 잦다는 비판에 대한 반박으로 풀이된다.

이 대통령은 22일 자신의 X(옛 트위터)에 "해외순방을 바쁜 기업인들 붙잡아 음주가무나 즐기고, 관광과 호화쇼핑 기회로 생각하는 사람들 입장에서는 순방가는 대통령이 놀러가는 것으로 보일 수 밖에 없다"라며 이 같이 밝혔다.

그러면서 '佛眼見佛 豚眼見豚'(부처 눈에는 부처만 보이고, 돼지 눈에는 돼지만 보인다)는 한자성어를 올렸다.

이 대통령은 "장시간 비행에 숨쉴 틈 없는 빼곡한 일정으로 몸살에 치아가 흔들리고 코피까지 자주 터지는 힘든 일이지만, 국가 이미지 개선과 관계 개선, 수출시장 확대 등 성과가 큰 임기초 순방은 꼭 해야 할 국정과제"라며 "똑같은 조선인데 선조때는 수백만 백성이 목숨을 잃고 조선 천하가 다 파괴되었지만, 정조때는 동아시아 최고의 부흥하는 조선이었다"라고 했다.

그는 "권력을 국가와 국민을 위해 일하는 유용한 도구로 생각하지 않고, 누리고 즐기며 억압하고 빼앗는 기회로 여기는 사람들에게 권력이 주어지는 것은 재앙"이라며 "여당이든 야당이든 네편이든 내편이든 큰 조직이든 작은 조직이든 할 것 없이, 공적 지위에 있거나 사실상의 권력을 가졌으면서도 공사 구별 못하고 사욕과 집단이익에 매몰되어 권력을 오남용하는 사람을 얼마나 잘 가려내느냐에 공동체의 운명이 달려 있다"라고 밝혔다.

그는 "진실이나 정의보다 누구 편이냐를 더 중시하고, 지명도 높은 누군가의 사이비종교식 선동에 휘둘려 그들의 사익을 위한 파괴행위에 가담하는 것 또한 비판받아 마땅한 우행"이라며 "혹여 이 글이 자신에 대한 비난으로 읽히는 분이 계시다면 스스로를 한번 돌아보는 계기로 삼으시기 바란다"라고 했다.