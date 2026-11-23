전국철도노동조합이 23일로 예정한 쟁의 행위를 26일로 연기했다.

22일 저녁 철도노조는 전날 경부선 소정리역에서 발생한 화물열차 궤도 이탈 사고 복구를 위해 쟁의 행위 연기를 결정했다고 밝혔다.

사고 수습에 따라 일반 열차 운행은 정상화했으나, 완전 복구에는 시간이 더 필요하다는 설명이다.

다만 안전 분야 휴일 지키기와 지역별 야간 총회 등은 예정대로 진행하기로 했다.

철도노조는 "사고 원인이 확인되는 대로 재발 방지를 위한 대책 마련을 요구할 예정"이라고 밝혔다.

앞서 철도노조는 운수·열차·운전·차량·시설·전기 전 직종에서 규정대로 일하는 '안전운행 투쟁'에 돌입하기로 했다. 규정대로 일했는데도 열차 지연 등이 발생한다면 인력이 부족함을 보여주는 증거인 셈이니 인력 충원이 필요하다는 설명이다.

이와 관련, 지난 21일 오전 5시 37분께 세종시 소정면 경부선 소정리역으로 진입하던 제3810 화물열차가 자동 비상제동 체결 후 궤도를 이탈하는 사고가 발생했다.

이 사고로 화물열차 21량 중 총 5량이 탈선했다.

사고로 인한 단전과 선로 지장 여파로 ITX-마음과 새마을호, 무궁화호 등 일반 열차 운행이 중단됐다. 다만 인명 사고는 없었다.

코레일은 밤샘 복구 작업을 거쳐 모든 열차 운행을 재개했다.