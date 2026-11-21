수능 이후 첫 주말 대학별 고사가 치러진 21일 세종시 경부선 소정리역에서 발생한 화물열차 탈선 사고로 임시열차 15대가 긴급 편성됐다.

21일 코레일에 따르면 이날 오전 5시 37분께 세종시 소정리역에서 부산에서 오봉으로 향하던 21량 편성 화물열차 가운데 5량이 궤도를 이탈했다.

이 사고로 오전 10시 기준 천안-대전·서대전 구간의 일반열차 운행이 중단됐다. 고속전용선을 이용하는 KTX와 충북선·장항선 일반열차는 정상 운행 중이다.

코레일은 사고 직후 철도 재난안전상황실을 구성하고 현장 수습과 시설물 복구에 착수했다. 그러나 탈선 사고로 파손된 시설물을 복구하는 데 상당한 시간이 소요될 것으로 보여 일반열차 운행 차질은 당분간 이어질 것으로 보인다.

이에 코레일은 승객들의 이동 불편을 줄이기 위해 KTX-산천 4대와 ITX-새마을 등 일반열차 11대를 합쳐 모두 15대의 임시열차를 투입하기로 했다. 상행선에는 광주송정-용산, 부산-서울 구간에 KTX-산천 2대를 투입하고 천안-용산·서울 구간에는 ITX-새마을 등 일반열차 6대를 운행한다. 하행선은 용산-광주송정, 서울-부산 구간에 KTX-산천 2대, 서울·용산-천안 구간에 ITX-새마을 등 일반열차 5대가 배치된다.

이날 수도권에서는 건국대·경희대·숭실대·한국항공대 논술고사와 고려대·서강대 자연계 논술, 성균관대 언어형 논술이 치러졌다. 연세대와 한국외대·이화여대·국민대 등의 면접도 잡혀 있었다.