이재명 대통령이 이종석 국가정보원장 교체를 검토하고 있다는 관측에 대해 청와대는 "인사 관련 사안은 확인해 드릴 수 없다"며 말을 아꼈다. 청와대 김성완 대변인은 23일 브리핑에서 관련 질문에 이같이 밝혔다.

이날 <한국일보>는 이종석 원장 후임으로 강금실 전 법무부 장관을 유력하게 검토하고 있다고 보도했다. 지난주 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 관심을 모았던 북미 대화가 무산된 점이 이 원장의 입지에 영향을 미쳤다는 취지로 신문은 보도했다.

이재명 정부 초대 국정원장으로 발탁돼 1년 5개월 간 국정원을 이끈 이 원장은 '자주파' 라인을 대표하는 인사다. 남북관계 개선에 집중했던 이 원장이 교체될 경우 국정원의 역할을 비롯해 정부의 외교안보 방향에 변화가 예상된다.

글로벌기후환경대사로 활동 중인 강 전 장관은 지난해 대선 직후 이 대통령의 취임을 알리는 프랑스 특사단장을 맡은 바 있다. 강 전 장관이 발탁되면 1961년 중앙정보부(현 국정원) 창설 이후 첫 여성 수장이 된다.

수학능력시험 관리 부실로 최교진 전 교육부 장관이 물러나면서 내각 개편도 불가피해졌다. 후임자 물색이 촉박해진 상황에서 국회 교육위원회 소속인 더불어민주당 김영호, 고민정 의원 등을 비롯해 교육 전문가 발탁설, 교육부 내부 인사 승진설 등이 나오고 있다.

한편 코스피가 5000선 아래로 떨어진 데 대해 청와대는 증권시장안정펀드(증안펀드) 가동에 적극적인 태도다.

김 대변인은 "경제부총리가 기자 간담회를 통해서 증안기금과 관련된 부분을 설명할 것"이라며 "그 설명에 구체적인 내용이 담길 것"이라고 했다. 그는 "이번 증시 불안정은 미국 증시와 같이 연동되어 있는 측면이 있다"며 이같이 말했다.

류덕현 재정기획보좌관도 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에서 "현재의 주식시장이 외생적인 충격은 일시적일 수도 있다"면서 "예의주시하면서 봐야 되지만 그렇게 비관적으로 보진 않는다"고 했다.

그는 "현재 일시적인 엔비디아 문제나 미국의 상황이 구조적인 변화를 가져올 것인가 하는 면에서 다르게 생각하는 분들이 많다"면서도 "AI 혁명은 비가역적인 변화가 분명히 있는 것"이라고 했다.