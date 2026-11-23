'갓겜'이란 영단어로 신을 뜻하는 '갓(god)'과 게임을 합성한 신조어로, 본래는 최고의 게임을 뜻하지만 정반대로 최악의 게임을 이르는 반어법으로 사용되기도 하는 이중적 단어다. 여기서 후자의 의미로 갓겜에 속하는 작품들은 일본어에서 따온 다른 말로 이른바 '쿠소게(クソゲー)' 혹은 '똥겜'이라고도 하는데, 이것들도 이것들만의 컬트적 인기를 누린다.

그저 완성도가 낮은 게임이기만 하다면 일반적으로 관심을 못 받거나 나쁜 평가를 받는 데에 그칠 것이다. 하지만 게임이 정말 철저하게 전적으로 어디 하나 빼놓지 않고 못 만들고 이를 넘어 어떤 독자적인 괴상망측함에 도달하기까지 한다면 그것은 고유한 흥미를 불러일으키기에 충분하다. 결국 잘 만든 갓겜은 명작으로서 당연스레 인기를 얻고 못 만든 갓겜은 일종의 악취미적인 뒤틀린 인기를 모으니 갓겜은 어느 쪽이든 인기가 있다.

소수의 명작에 비해 졸작은 무수히 쏟아져 나올뿐더러 또 대부분 소리 소문 없이 잊혀진다. '숨은 명작’을 찾고 나면 그것을 뒤덮고 있던 나머지 게임들은 전부 찌꺼기로 치워지고 버려지고 만다. 그렇다면 또 이렇게 잔뜩 버려진 쓰레기 게임의 무더기 속에서 '똥겜으로서의 갓겜'은 과연 어떻게 변별되는 것일까?

질보다 양 속에서 잃어버린 기준

▲ <데스크림존>의 타이틀 화면. ⓒ에콜 소프트웨어

90년대에 콘솔별로 발간했던 게임 잡지들은 종종 독자 투표로 게임을 평가했는데, 여기서 최하위 점수를 받은 게임들로 쉬이 '갓겜'의 후보를 판별할 수 있었다. 소위 '제왕'이라 불렸던 <데스크림존(デスクリムゾン)>은 <세가 새턴 매거진>이 실시한 '독자 레이스' 투표에서 945편의 게임 중 945위를 기록하는 기염을 토했다. 그런데 2026년 11월 현재까지 스팀에 등록된 전체 게임은 총 14만9,761개이다. 당시보다 158배 많은 숫자의 이 게임들 속에서 30년 전과 마찬가지로 우리는 또 다시 '제왕'을 추려낼 수 있을까?

과거엔 지금보다 쓰레기 게임이 양적으로 적었고, 따라서 '갓겜'을 찾기도 상대적으로 쉬웠다. PC 게임이 보편화되지 않아 콘솔 시장이 지배하였던 시절엔 작품의 발매 및 유통이 현재에 비해 쉽지 않았다. 별도의 소프트웨어 개발 키트(SDK) 및 게임 개발 키트(GDK)에 접근이 필요한 콘솔 게임의 개발 난이도는 지금도 PC 게임에 비해 어렵다. 품질 체크 시스템이 도입되기 이전 저품질 게임들이 양산돼 발발했던 시장 붕괴 '아타리 쇼크'의 주범인 아타리 2600용 작품조차 1977년부터 1993년까지 16년 동안 457편밖에 발매되지 않았다. 이는 스팀에 등록된 게임의 0.32%에 불과한 숫자다. 무엇보다 아타리 쇼크 이후 닌텐도를 비롯한 콘솔 회사들은 품질 체크를 실시했고 이는 기본적으로 제품에 최소한의 수준을 보장했다. 따라서 여러 예방 장치들을 뚫고서도 세상에 나온 똥겜들은 그만큼 흔치 않았기에 희소성 자체로 갓겜의 자격을 어느 정도 취득했다.

스팀은 판매 중인 게임에 플레이어가 상시 평가를 내릴 수 있는 시스템을 도입하고 있지만 이는 단지 '긍정적'과 '부정적'으로만 분류할 수 있을 뿐 유의미한 점수를 매길 수는 없게 되어 있다. 더군다나 온라인상으로 이루어지는 이러한 평가의 신뢰도는 오프라인 잡지들에서 이루어졌던 투표와 비교할 수가 없다. <세가 새턴 매거진>이 실시했던 독자 레이스에 투고하기 위해선 최대 다섯 개까지 이르는 게임에 각각 10점 만점의 점수를 매겨 기재한 뒤 잡지에 첨부된 응모권을 붙여서 엽서를 보내야만 했다. 게임을 5분 이상 실행하기만 했다면 누구나 위아래를 향한 엄지 버튼 중 하나를 누르는 것만으로 쉽게 평가할 수 있는 스팀 평가 시스템이 독자 투고 점수보다 불안정한 데는 의문의 여지가 없으리라.

▲<빅 릭스>는 23년이 지난 지금도 웃음을 주는 데 실패하지 않는 갓겜이다. ⓒ스텔라 스톤

실제 갓겜들이 스팀에서 받은 평가를 살펴봐도 실태는 마찬가지이다. 한때 역대 최악의 게임으로 평가받았던 <빅 릭스>는 평론 점수 집계 사이트 메타크리틱에서 100점 만점에 6점을 받았는데, 스팀 상으론 79%의 긍정적 평가를 받고 있다. 이는 해당 게임의 발매 후 23년이 지난 지금 명실상부한 갓겜의 후광을 고려하면 이해가 안 되는 점수는 아니다. 여기엔 이젠 웃으면서 즐길 수 있는 밈으로서의 가치와 적잖은 향수로 인한 미화가 영향을 주었으리라 보인다. 그리고 <빅 릭스>가 스팀 덱에서 완벽히 호환된다는 당당한 저화질 홍보 이미지를 보면 어쨌든 반사적으로 헛웃음을 뱉지 않을 수 없다.

▲<마인즈아이>의 스팀 상점 화면, 49%의 긍정적 평가를 확인할 수 있다. ⓒIO 인터랙티브

문제는 2025년을 대표하는 최악의 게임 <마인즈아이>가 스팀에서 49%의 긍정적 평가를 받았다는 점이다. 메타크리틱에서 39점을 받은 <마인즈아이>는 작년에 출시된 게임이니 시간이 미화할 여지가 없었음을 고려하면 우리는 최소한 스팀에서 49%보다 낮은 평가를 받은 게임은 확실하게 졸작이라 판단할 수 있다. 그리고 49% 이하의 평가를 받은 게임은 총 1만4,775편이다. 약 1만오천 편에 다다르는 이 모든 졸작이 갓겜의 영예를 떠안을 수 있겠다면 똥겜 매니아들에겐 참으로 축복이겠지만 안타깝게도 현실은 그렇지 않다.

게임 문화의 중심이 잡지에서 인터넷으로 옮겨간 이후 일본에선 올해의 똥겜, 즉 KOTY(Kusoge Of The Year)를 선정하기 시작했다. 그러나 2004년부터 이어진 이 시상식은 2023년도에 잠정 폐지되었다. KOTY 위키의 페이지에선 게임 시장의 변화를 원인으로 꼽고 있는데 그중에서 에셋 플립(Asset Flip)이 핵심적으로 거론된다. 에셋 플립은 게임 엔진에서 미리 만들어진 로열티 프리 자료를 이용해 저비용으로 저품질 작품을 찍어내는 행태를 가리킨다. 즉, 유니티와 언리얼 엔진 등 무료거나 접근이 쉬운 게임 엔진이 등장하고 스팀 및 itch.io 등 유통 플랫폼들이 출시 난이도를 낮추면서 인디 게임 개발자들에게 새로운 관문을 열어주었지만, 이는 다른 한편으로 저질 게임의 양산이라는 결과를 낳기도 한 것이다.

실로 스팀DB에 따르면 2025년 한 해 동안 스팀 상에 2만1,263편의 작품이 출시됐다. 이는 하루 평균 58장가량이 발매되는 꼴이다. 졸작의 범람에 대처하기 위해 KOTY는 일본의 게임물관리위원회인 CERO의 심의를 받은 작품만 취급하기로 했지만 이는 심사 작품의 격감이라는 결과를 가져왔고, 결국 세태에 발맞출 별다른 방도를 찾지 못한 20년 전통의 시상식은 막을 내리게 되었다.

극단적으로 못 만든 성의

KOTY가 찾는 데 실패한 똥겜을 주목하면 무엇이 여타 졸작과 갓겜을 구분하는지에 대한 윤곽을 그려볼 수 있다. 쿠소게 심사위원회는 대충 만든 양산형 저질 게임을 '허무'라는 용어로 분류했는데, 분명히 조잡하고 재미가 없는 것은 분명하지만 문제는 '고통'도 없다는 것을 특징으로 꼽는다. 이 게임들은 단순히 투입된 자원의 부재로 내용과 실체가 없는 작품이므로 유달리 구별되거나 눈에 띄는 '못 만든 구석'이 없고, 따라서 허무하다. 허무한 게임을 배제하기 위한 방책을 찾다가 폐지에까지 이른 KOTY는 진정성 있게 못 만든 게임을 찾고 있었다.

여기서 똥겜으로서 갓겜은 그냥 못 만든 게 아니라, 정성 들여 상상 이상으로 못 만든 게임이다. 게임이 주는 재미가 하나의 미(美)로 판단될 수 있다면 쓰레기 게임은 명작의 반대편 극단에서 추(醜)의 매력을 발산한다. 갓겜의 이중적 의미 어디에도 속하지 않는 졸작들은 이도저도 아닌 어중간하고 밍숭맹숭한 결과물이기에 똥겜 매니아의 눈에 들지 못한다. 매니아의 눈을 사로잡는 건 독특한 수준에 이른 엉망진창이다. 예상과 상상을 넘어선 미완성은 제작 과정에서 어쩌다가 이런 결정을 했을지에 대한 의문을 불러일으키고, 그 자체로 흥미의 원천이 된다.

▲<데스크림존>의 제작사, '에콜'의 로고. ⓒ에콜 소프트웨어

앞서 언급했던 <데스크림존>은 게임의 미흡함이 괴상함의 영역에 도달하는 기념비적인 사례다. <데스크림존>은 제작사 로고부터 플레이어의 기선을 제압하는데, 디지털로 조잡하게 편집된 화면에는 맥락도 의미도 알 수 없는 어느 조각상의 얼굴이 두 개 복사 붙여넣기 되어있다. 이 조각상은 실제 홋카이도의 공원에 세워진 <달의 빛>으로, 폴란드의 조각가 이고르 미토라이(Igor Mitoraj)의 작품이다. <데스크림존>의 제작사 로고에는 이 <달의 빛>을 사진에서 그대로 잘라내 가져온 윤곽선이 그대로 보인다. 그 뒤 바로 이어서 페이드 인 되는 타이틀 화면에는 단색 배경에 정체를 알 수 없는 괴수가 한 마리 그려져 있고 그 위에 거친 3D 문자로 제목이 쓰여져 있다. 각각 비취색과 금색이라는 근본을 알 수 없는 색 조합으로 쓰인 제목의 단어 'DEATH'와 'CRIMSON'에는 각각 괴수의 손이 하나씩 붙여넣기 되어 있는데 이 또한 의미를 알 수 없고 그 수준도 저급하다.

'DEATH'에 붙은 손은 어째선지 주기적으로 까딱까딱 움직이며, 'CRIMSON'에 붙은 손은 해상도가 깨져 흐릿하기까지 하다. 오프닝 영상이 시작되면 앞의 것과 다른 또 하나의 괴수가 등장하는데, 이는 당시 기술에도 한참 뒤처지는 그래픽의 로우 폴리곤으로 빚어져 있으며, 이내 상체를 뻣뻣하게 들어올리고는 새된 괴성을 지른다. 이후 토모가시마에 위치한 유라(由良) 요새를 돌아다니며 찍은 실사 영상이 진행되고, 맥락을 알 수 없고 상황과 앞뒤가 전혀 맞지 않는 주인공의 대사가 어색한 성우 연기로 흘러나온다. 메뉴 화면은 저급하고 단순한 그라데이션 이미지로 구성되어 있으며 배경엔 또 하나의 정체불명 괴수가 새겨져 있다.

▲<데스크림존>의 인트로 中 한 장면. ⓒ에콜 소프트웨어

<데스크림존>은 기본적으로 건슈팅 게임으로, 실제 게임플레이 또한 인트로와 메뉴 화면에서 잔뜩 높아진 기대치를 결코 실망시키지 않는다. <데스크림존>은 1994년 발매된 <버추어 캅>에게서 직접적으로 영향을 받아 그로부터 2년 후에 발매된 게임이지만 오히려 전신에 비해 한참 뒤떨어지는 그래픽을 선보인다. 대부분의 적은 그래픽이 너무 저열한 나머지 형체조차 제대로 알아보기 힘들고, 단순 기술 수준의 문제를 넘어 표적, HUD, 맵, 이펙트를 가리지 않고 전체적으로 보색으로만 칠한 미술 구성으로 내내 정신 없는 화면을 송출한다.

건 컨트롤러가 존재하지만 화면에 직접 붙이고 쏴도 사격이 어긋날 정도로 조정에 문제가 있다. 대신 패드를 사용할 수 있지만 이 또한 버튼을 조금만 눌러도 너무 멀리까지 움직여 버린다. 따라서 무엇을 사용해 조준을 하든 지리멸렬한 조작감으로 인해 어떤 것도 제대로 맞추기가 힘들다. 패드 사용 시 표시되는 커서는 붉은 테두리에 내부가 대각선으로 나뉜 사각형으로, 그 사분면은 각각 노란색과 파란색으로 칠해져 있고 끊임없이 빙글빙글 회전해 안 그래도 없는 정신을 더 산만하게 한다. 그래서 플레이어는 자주 죽을 수밖에 없지만 게임오버 시 메뉴 화면으로 돌아가는 게 아니라 앞의 난해한 인트로로 돌아가는데, 이 인트로는 스킵할 수도 없다.

▲<데스크림존>의 플레이 화면. ⓒ에콜 소프트웨어

<데스크림존>은 시각과 조작 요소 외에도 놓치지 않고 치밀하게 저열하다. 단 한 명의 성우가 게임 내 모든 목소리를 연기했는데, 주인공은 피격당할 때마다 여전히 어색한 연기로 시끄럽게 떠들고, <버추어 캅>에서처럼 등장하는 시민도 마찬가지이다. 화룡점정의 표적은 바로 날다람쥐로, 어째서 날다람쥐가 화면에 나타나는지 게임 내에 아무런 설명도 제공되지 않지만 그들은 시민으로 취급되며 인간 시민과 같은 힘 빠지는 목소리 "오, 노(oh, no)"를 내뱉는다. 애초에 <데스크림존>에는 날다람쥐 뿐 아니라 그 어느 것도 설명되지 않아 스토리도 설정도 파악하는 것이 전혀 불가능하다. 그저 어떠한 초현실적 사건이 벌어졌다는 것만 어렴풋이 가늠할 수 있을 뿐이다. 그리고 일반적인 레일슈터에서 1인칭 시점은 고작해야 걸어다니거나 웅크려 엄폐하는 정도로만 움직이지만 <데스크림존>에선 허공을 자유로이 날아다니며 공중 회전까지 하는 기이한 이동이 다반사다. 주인공이 어떻게 이렇게 움직일 수 있는지에 대한 설명도 당연히 없다.

이렇게 건슈팅이라는 장르의 모든 조건을 완벽하게 미달하는 <데스크림존>은 어디 하나 제대로 된 게 없다는 점에서 일종의 통일성을 달성한다. 이 실패의 통일성이 <데스크림존>을 '쿠소게의 제왕'으로 만드는 왕관이다. 음악은 게임 내 요소 중 유일하게 독자적으로 완성도가 있지만 프로그레시브 록과 월드 뮤직, 그리고 테크노라는 장르의 실험적 조합은 역시 게임의 배경 음악으로는 어울리지 않는다. 또 <데스크림존>은 의외로 나름 신선한 몇몇 독자적 시스템을 기용하고 있지만 하나 같이 플레이 경험에는 도움이 되지 않는다. HUD 하단엔 총 아이콘 왼쪽에 게이지가 하나 있는데, 적을 맞추면 증가하고 빗맞추면 줄어든다. 이 게이지는 주인공의 무기 '크림존'의 강화도를 표현하는 것으로 게이지가 전부 차면 총이 진화하거나 생명이 추가된다. 하지만 강화된 무기 중 기관총은 빗맞추는 총알이 많아 게이지를 떨어뜨리고, 폭탄은 게이지를 아예 증가시키지 않는다. 보스전에서는 레일슈터의 문법에서 벗어나 시점을 정해진 각도로 직접 회전하며 싸우게 된다. 그러나 시점 이동이 허용되는 각도 사이 사이 화면에 보스가 위치해 제대로 공격할 수 없는 경우가 더 많다.

게임 클리어 후 크레딧에서 'STAFF'가 'STUFF'로 표기되어 있는 것까지 완벽하게 갓겜으로서 종지부를 찍는 <데스크림존>은 플레이어에게 거의 초현실적인 경험을 선사한다. 게임 설계의 모든 부분에 질문을 던지게 만들고, 이전까지 갖고 있던 '못 만듦'이라는 관념에 그보다 더 아래가 있을 수 있다는 가능성을 제시함으로써 한계를 부수며 시야를 넓혀 준다.

<데스크림존>을 흔한 졸작이 아니라 제왕, 갓겜으로 만드는 것은 바로 이 게임이 못 만들었을지언정 대충 만들지도, 성의 없이 만들지도 않았다는 점이다. 인트로부터 하나하나의 적 디자인까지 이해할 순 없지만 분명 고유하고 독자적인 결정들은 누군가의 창의적 노력이 이 게임에 들어갔다는 것을 드러낸다. 에셋 플립과 같이 양산형으로 찍혀 나온 졸작들은 플레이어에게 의문을 불러일으키지 않는다. 그곳엔 비용 절감과 효율 말고는 없기 때문이다. 조제남조(粗製濫造)는 기초적으로 이해하기 쉬운 상식 안의 논리이다. 작품은 상식 바깥에서 창의성을 획득한다. 정성 들여 못 만든 게임 내 결정이 새로운 논리의 가능성을 보여줄 때 아무리 저열할지언정 컬트로서 가치와 매력을 발산한다.

▲<파이널 소드>의 플레이 화면. ⓒHUP게임즈

심지어 에셋 플립이라 해도 정성이 느껴지면 갓겜의 반열에 드는 경우도 있다. KOTY 2020년 수상작 <파이널 소드>는 에셋 플립의 아주 전형적인 사례이다. 하지만 전체적인 완성도가 저질임에도 플레이 경험을 나름 신경 쓴 듯한 면모와 은근히 고민한 듯한 시스템 구성, 생각보다 적지 않은 볼륨 등 의외로 제작자의 창의적 결정 과정이 느껴지는 순간들이 녹아 있다. <파이널 소드>는 이처럼 예상 밖의 파고들 구석을 제공하고 정성의 손길을 엿보이며 에셋 플립에서 기대할 수 있는 기존의 논리를 배반함으로써 자기만의 컬트적 인기를 취득했다.

오직 사랑하는 이들만이 발굴해낸다

작가이자 쓰레기 게임 전문 비평가인 아카노 코사쿠(赤野 工作)는 2023년도 인터뷰에서 KOTY가 지금까지 세워왔던 똥겜의 척도가 이제는 유튜버가 발굴하는 똥겜으로 대체되었다고 분석한다. 확실히 일본에서 쓰레기 게임에 대한 컬트의 초석을 잡지 문화가 쌓았다면, 영미권에선 앵그리 비디오 게임 너드(AVGN)와 같은 유튜버들이 변방을 개척했다. AVGN이 이미 알려진 고전 게임 중 쓰레기 게임들을 새롭게 주목하고 재치 있게 소개하는 역할을 했었다면, 지금의 스트리머들이나 인플루언서들은 실시간으로 스팀에서 쏟아져 나오는 산더미 같은 졸작들을 파헤쳐 그 아래 묻힌 갓겜을 발굴하는 역할을 수행하고 있다.

이렇게 변화된 지형 속에서 지금 똥겜의 척도는 해당 작품이 밈으로서 얼마나 유통 가능한지에 의존한다. 그렇기에 더더욱 향유자들의 마음을 사로잡는 독특한 매력이 갓겜의 생명이다. 공신력 있는 투표도 심사 기관도 기능하지 않게 된 상황에서, 파편화되고 미시화된 연결망 속의 진주로서 발탁되기 위해서는 창작자의 고민과 탐색, 선택이 스며있는 매력적이고 차별화된 쓰레기가 되어야만 한다. 이는 똥겜으로서의 갓겜뿐 아니라 명작 인디 게임에도 해당하는 이야기이다. 거대한 자본력과 미디어 영향력을 토대로 선전되는 대기업 AAA 게임들과 달리 인디 게임들은 순전히 플레이어들의 입소문에만 의존해야 한다. 독립 개발자에게도 고역이고 플레이어들에게도 애로 사항인 이러한 환경 속에서 명작 갓겜이 발굴되어야 하듯이 쓰레기 게임도 발굴이 필요하다.

▲<콜 오브 듀티: 블랙 옵스 7>의 '콜링 카드' 메뉴. ⓒ액티비전

그리고 지금 AI 개발이 보급되며 졸작의 양산은 가속화되었다. 단연 소규모 개발사뿐 아니라 <콜 오브 듀티> 시리즈의 트레이아크, <배틀필드> 시리즈의 EA, <어쌔신 크리드> 시리즈의 유비소프트, <워해머 40,000: 스페이스 마린 2>를 만든 세이버 인터랙티브, <토탈 워> 시리즈의 크리에이티브 어셈블리, <레이튼 교수> 시리즈를 만든 레벨파이브 등 AAA 제작사부터 중견 기업들에 이르기까지 공공연히 AI 슬롭을 출시하거나 공개했다. 물론 <콜 오브 듀티: 블랙 옵스 7>은 갓겜의 반열에 들지 못하는 일개 졸작에 불과하다. 이러한 부류의 '셔블웨어(shovelware)'들은 어떤 면으로 보나 흥미로운 점이 없고, 쓰레기가 되는 것에조차 온전히 투신하지 못하며 어정쩡하게 자리만 채우고 있는 타협의 결과물들이다.

하지만 이처럼 실속 없이 몸집만 불리고 있는 시장 속에서도 여전히 갓겜들은 발굴되고 있다. 2023년의 <반지의 제왕: 골룸>과 2026년의 <코드 바이올렛> 등 걸출한 갓겜들이 쓰레기 게임의 대명사 자리를 갱신하고 있다. 게임을 다루기가 점점 더 어지러워지고 있는 형세에도 불구하고 이처럼 갓겜이 빛을 볼 수 있는 것은 쌍방향의 열정 덕분이다. 다시 말해 쓰레기 게임이 갓겜의 반열에 들게 되는 건 창작자의 열정과 발굴하는 플레이어의 열정이 만난 결실이다. 쓰레기 게임에 대한 사랑은 실패하는 것에 대한 친밀감이며, 작품 뒤의 인간성에 대한 애정이다. 가장 추하고 불완전한 작품을 탐미하는 것은 그럼에도 나름 무언가를 만들려고 했다는 시도에 보내는 찬사이며, 창작 행위에 대한 가장 근원적인 흠모이다.