전국법관대표회의 의장이 조희대 대법원장 탄핵추진 시 법관들의 집단행동 가능성을 시사한 데 대해, 더불어민주당 탄핵소추 추진단장인 양부남 의원이 23일 "입법부를 겁박하고 국민을 겁박하는 특권적 행태"라고 비난했다. 법관들이 집단행동에 나서더라도 탄핵 추진을 중단하지 않겠다는 입장도 밝혔다.

양 의원은 이날 MBC 라디오에 출연해 "조희대 대법원장이 2년 동안 보여준 여러 가지 행태에 대해서, 책임을 추궁할 수 있는 기관은 국회밖에 없다"며 "우리(추진단)는 헌법과 법률에 의해서 책임을 추궁하기 위해서 탄핵을 준비하고 있다"고 설명했다.

양 의원은 "탄핵소추가 잘됐는지, 잘못됐는지는 헌재(헌법재판소)에서 법과 원칙에 따라 판단이 될 것 아닌가"라며 탄핵소추의 적절성은 헌법재판소가 판단할 문제라고 강조했다.

그러면서 "그렇다면 법원은 조용히 지켜볼 일이고 왜 이러한 사태가 왔는지에 대해서 자성하는 태도를 보여야 했다"며 이번 법관들의 집단행동 주장을 "입법부를 겁박하고 국민을 겁박하는 특권적 행태"라고 비난했다.

이어 "거기(법관 내부)서 집단행동한다고 해서 저희들이 추진하는 탄핵을 중단하겠나?"라고 반문하며 "그럴 일도 없을 것이고 저는 적절치 않다고 본다"고 못박았다.

앞서 전날인 22일 사법부 내부에서는 민주당의 조 대법원장 탄핵 추진에 반발하며 집단행동 가능성까지 거론하는 목소리가 나왔다. 강동원 전국법관대표회의 의장은 이날 밤 법원 내부게시판인 코트넷에 '사법부 독립 침해에 대한 유감'이라는 제목의 글을 올려 민주당의 탄핵 추진이 사법부 독립을 침해한다고 주장했다.

강 의장은 지난 19일 대법원 전원합의체의 한덕수 전 국무총리 사건 판결을 거론하며 "판결이 마음에 들지 않을 때마다 법관을 탄핵한다면 사법부 독립은 무너진다. 민주주의와 삼권분립을 파괴시키는 행위"라고 비판했다.

그러면서 "끝내 탄핵소추를 의결한다면 우리도 '행동'으로 나서야 하지 않을까요"라며 "할 수 있는 여러 가지 방법이 있다. 침묵으로 방관해서는 안 된다고 생각한다"고 했다. 전국법관대표회의는 오는 30일 정기회의를 개최할 예정이다.

한편 민주당은 조 대법원장 탄핵을 당론으로 추진하고 있다. 다만 한덕 전 총리의 내란 사건에 대한 대법원의 일부 무죄 취지 파기환송 판결 내용 자체는 탄핵 사유에서 제외한다는 방침이다. 민주당은 올해 안에 탄핵소추안을 발의한다는 계획이다.