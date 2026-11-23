▲ⓒ동두천시

한국전쟁 당시 경기 동두천에서 의료지원단의 전기기사로 복무한 노르웨이인 다비드 란뷔의 일기가 경기도 등록문화유산으로 지정되면서 노르웨이 의료지원의 역사가 재조명되고 있다.

동두천시는 다비드 란뷔의 일기가 지난 5일 동두천의 세 번째 경기도 등록문화유산으로 등록됐다고 23일 밝혔다.

노르웨이는 한국전쟁 당시 동두천 하봉암동 일대에 이동외과병원을 설치하고 국군과 유엔군은 물론 북한군과 중공군 전쟁포로, 민간인 등을 치료했다. 경기역사문화유산원에 따르면 이곳에서 치료받은 인원은 9만 명 이상이다.

란뷔가 1952년 11월부터 1953년 6월까지 작성한 일기에는 응급환자 이송과 병원 전력설비 운영, 의료지원단의 생활상 등이 담겨 있다.

란뷔는 2009년 주한 노르웨이 대사관을 통해 동두천시에 일기를 기증했다.

자유수호평화박물관은 관련 조사와 연구를 거쳐 한국어 번역본을 발간했으며 전쟁기념관과 함께 교육 프로그램도 개발하고 있다.

동두천의 경기도 등록문화유산은 2021년 한국전쟁 피난민 태극기와 2024년 노르웨이 이동외과병원에 이어 이번 일기 등록으로 모두 3건이 됐다.

박형덕 동두천시장은 시민과 청소년들이 전쟁 속에서 생명을 구하기 위해 헌신한 사람들의 이야기를 접할 수 있도록 박물관 전시와 교육에 활용하겠다고 밝혔다.