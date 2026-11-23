▲ⓒ정읍시의회

전북 정읍시의회(의장 이복형)가 23일 제318회 제2차 정례회 제2차 본회의를 열고 정읍시가 제출한 1조2818억원 규모의 내년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 제안설명을 청취했다.

본회의에서는 의원들의 5분 자유발언을 통해 지역 현안에 대한 정책 대안이 제시됐다.

황혜숙 의원은 여성농업인을 농업의 주역으로 육성하기 위한 현장 실습형 농기계·안전교육 확대와 정읍형 맞춤 시책 발굴을 요청했다.

최강술 의원은 내년부터 운영되는 미래대응기금의 선제적 확보를 위해 전담 태스크포스(TF) 구성과 맞춤형 선도사업 발굴을 제안했다.

이어 김경섭 의원은 환경기초시설이 집중된 덕천면·농소동 일대의 신규 시설 추가 추진에 따른 주민 우려를 지적하며 대안 검토와 공론화를 촉구했다.

정상섭 의원은 지방소멸 대응책으로 관계인구 유치를 꼽으며 연수 유입, 교통·야간 상권 연계 등 맞춤형 수용 체계 구축을 당부했다.

의회는 이날 경제산업위원회(위원장 서향경) 소관 '2027년 정기분 사진찍고 싶은 거리 조성사업 공유재산관리계획안'을 원안 가결했다.

또한 이남희 의원이 대표발의한 '어린이집 급·간식비 지원 격차 해소 및 국가책임 강화 촉구 건의문'을 채택하며 본회의 일정을 마쳤다.