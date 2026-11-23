▲ⓒ정읍시

전북 정읍수성1 영구임대주택이 무주택 세대의 입주 문턱을 낮추기 위해 소득과 총자산 요건을 제외한 채 예비입주자 200호를 모집한다.

물가와 주거비 상승으로 생활 부담이 커진 무주택 세대의 신청 기회를 넓히기 위함이다.

이번 모집에는 소득과 총자산 기준이 적용되지 않으며, 세대 보유 차량 가액 4542만원 이하 요건만 충족하면 신청할 수 있다.

공급 물량은 전용면적 36.54㎡(11평) 200호다.

신청은 오는 26일부터 27일까지 정읍수성1 관리사무소 방문 또는 LH청약플러스 누리집을 통해 접수한다.

입주 자격과 배점은 모집 공고일인 지난 16일을 기준으로 세대 구성원 전원의 무주택 여부를 심사한다.

제출 서류는 공고일 이후 발급분만 유효하며, 1세대 1주택 신청이 원칙이라 중복 신청 시 모두 무효 처리된다.

기존 임대주택 거주자는 새 주택 입주 전 기존 주택을 명도해야 한다.

정읍수성1 단지는 1994년 12월 준공됐으나 지난해 3월 전 세대 리모델링을 완료해 주거 환경을 개선했다.