전남광주 장흥군이 올해 생산된 물김의 본격 위판을 알리는 '2027년 물김 초매식'을 열고 수산물 유통 활성화 의지를 다졌다.

23일 장흥군에 따르면, 한 해 동안 안전한 조업과 풍성한 수확을 기원하는 초매식 행사에는 지난 21일 회진면 대리 장흥군수협 물김위판장에서 사순문 장흥군수를 비롯해 백광철 군의회 의장, 이성배 장흥군수협 조합장, 수산업 관계자와 어업인 등 100여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

▲장흥군수협 주관 '2027년 물김 초매식'.2026.11.21ⓒ장흥군

장흥군은 물김이 어업인들의 주요 소득원인 만큼 안정적이고 원활한 생산과 위판이 지역 수산업의 경쟁력 강화와 어촌경제 활성화에 중요한 역할을 할 것으로 보고 있다.

장흥군 관계자는 "2027년산 물김 생산이 시작된 만큼 어업인 모두가 안전하게 조업하며 풍성한 결실을 이루길 바란다"며 "물김 생산과 위판이 안정적으로 이루어져 지역 수산업 발전과 어업인 소득 증대에 밑거름이 되도록 노력하겠다"고 강조했다.

장흥의 대표 특산물인 친환경 무산김이 활기찬 경매를 시작했다는 의미를 가지는 이번 초매식은 지역 수산업의 지속가능한 성장과 함께 친환경 농수산물의 가치 확산을 통해 지역경제 활성화에 실질적인 기여를 할 것으로 기대를 모은다.